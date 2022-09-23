市場憂慮聯儲局更加鷹派，損害美國企業盈利能力，且預計美國經濟可能走向衰退，美股向下，美債息續升，標指、納指見3個月低，道指則見兩個月低。10年期美債息上漲18.39個基點，報3.7138%，美2年期10年期債息倒掛曾擴至57.943基點，是8月10日最闊，收市報41.054基點。道指3日累跌943點，對上一次連跌3日是8月30日。