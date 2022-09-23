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美股向下見逾兩個月低 債息續升 道指跌107點 3日累挫943點

市場憂慮聯儲局更加鷹派，損害美國企業盈利能力，且預計美國經濟可能走向衰退，美股向下，美債息續升，標指、納指見3個月低，道指則見兩個月低。10年期美債息上漲18.39個基點，報3.7138%，美2年期10年期債息倒掛曾擴至57.943基點，是8月10日最闊，收市報41.054基點。道指3日累跌943點，對上一次連跌3日是8月30日。

道瓊斯工業平均指數收跌107點，跌幅0.36%，報30076點。標普500指數收跌31點，跌幅0.85%，報3757點。納斯達克綜合指數收跌153點，或1.37%，報11066點。

高盛跌2.43%，報312.92美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累51點，而聯合健康升1.05%，報517.46元，貢獻道指35點。

科技股方面，蘋果收市報152.74元，跌0.63%，谷歌母公司Alphabet收市報100.14元，升0.86%，亞馬遜收市報117.31元，跌1.03%，Facebook收市報142.82元，升0.49%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.8%，報399點。德國DAX指數收跌1.85%，報12531點；法國CAC 40指數跌1.88%，報5918點；英國富時100指數收跌1.08%，報7159點。

 