個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.98%，折合報280.21元；阿里巴巴（9988）跌2.06%，折合報79.19元；美團（3690）跌0.54%，折合報164.01元；匯控（0005）升0.37%，折合報45.87元；建行（0939）跌0.16%，折合報4.64元。

道期現升0.218%；標期現升0.21%；納期現升0.19%。日股休市，韓股現跌0.47%，澳股現跌1.1%。

VIX指數隔晚跌2.28%或0.64點，報27.35點。

紐油現升0.26%或0.21美元，報83.71美元；布油現升0.17%或0.16美元，報90.62美元；金價現升0.12%或2.01美元，報1673.23美元；LME 銅期貨隔晚跌0.13%或10美元，報7680美元。美國10年期債息現升5.2%或0.1839厘，報3.7138厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括超大現代（0682）、恒和（0513）、叮噹健康（9886）、聯合醫務（0722）等。

理想汽車（2015）提早於本月底發布中大型SUV，售價40萬人幣以下。

中銀（2388）下周一上調最優惠利率0.125厘至5.125厘，3發鈔行全加P。

東亞（0023）明日起加息0.125厘。

恒生（0011）上調最優惠利率0.125厘。

星島（1105）附屬出售加拿大商廈，料錄收益千萬港元。

潤地（1109）擬將基礎設施REIT分拆於上交所上市。

中生製藥（1177）附屬5200萬美元獲治療NASH藥物於大中華區獨家生產。

攜程集團（9961）：海外市場做好，歐洲機票預訂量接近2019年水平 。

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