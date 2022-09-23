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恒指低開92點 科指跌0.58% 騰訊創52周低

恒指今早低開92點或0.51%，報18055點，大市成交金額16億元；國指今早低開31點或0.52%，報6164點。恒生科技指數開市報3652點，跌0.58%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。中銀香港（2388）、李寧（2331）、吉利（0175）貢獻恒指較多。

藍籌23隻升，33隻下跌，17隻無升跌。翰森製藥（3692）升4.5%，報13元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌2.1%，報79.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，15隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報18.44元，升3.95%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報11.64元，跌2.68%。

恒指續低於10天線(18722.38點)。科指續低於10天線(3861.81點)。

多間公司公布業績，包括超大現代（0682）無成交，報0.041元。恒和（0513）無成交，報0.265元。叮噹健康（9886）無成交，報12元。聯合醫務（0722）無成交，報0.74元。

理想汽車（2015）提早於本月底發布中大型SUV，售價40萬人幣以下。開市報95.85元，升2.4%。

中銀（2388）下周一上調最優惠利率0.125厘至5.125厘，3發鈔行全加P。開市報26.75元，升0.75%。

東亞（0023）明日起加息0.125厘。無成交，報9.7元。

恒生（0011）上調最優惠利率0.125厘。開市報122.4元，升0.41%。

星島（1105）附屬出售加拿大商廈，料錄收益千萬港元。無成交，報0.36元。

潤地（1109）擬將基礎設施REIT分拆於上交所上市。開市報32.15元，無升跌。

中生製藥（1177）附屬5200萬美元獲治療NASH藥物於大中華區獨家生產。開市報3.77元，升0.8%。

攜程集團（9961）：海外市場做好，歐洲機票預訂量接近2019年水平 。開市報199.5元，升1.42%。

破頂股表現

破頂股包括，東瀛遊（6882）創52周高，見0.8元，開市報0.8元，升3.9%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，開市報1.17元，升0.86%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括佳兆業美好（2168）低見2.45元，開市報2.45元，跌3.16%；和黃醫藥（0013）低見14.36元，開市報14.36元，跌4.27%；味千中國（0538）低見0.65元，開市報0.65元，跌4.41%；中國光大綠色環保（1257）低見1.4元，開市報1.4元，跌1.41%；皓天財經（1260）低見0.18元，開市報0.18元，跌2.7%。

11隻股份創52周低，其中十隻包括，騰訊（0700）低見278.6元，開市報278.6元，跌1.55%；ASMPT（0522）低見52.7元，開市報52.7元，跌1.03%；信義玻璃（0868）低見12.1元，開市報12.1元，跌0.82%；栢能集團（1263）低見4.98元，開市報4.98元，無升跌；偉易達（0303）低見49.5元，開市報49.5元，無升跌；嘉里建設（0683）低見16.38元，開市報16.38元，跌0.73%；中聯重科（1157）低見3元，開市報3元，跌0.33%。

異動股

上升異動股，包括，協同通信（1613）開市報0.166元，升14.48%；科濟藥業（2171）開市報13.56元，升11.51%；加科思（1167）開市報4.77元，升10.16%；瑞慈醫療（1526）開市報0.54元，升8%；旭輝永升服務（1995）開市報4.08元，升4.62%；順豐同城（9699）開市報6.63元，升4.57%；翰森製藥（3692）開市報13元，升4.5%；安能物流（9956）開市報3.09元，升4.39%；寶寶樹集團（1761）開市報0.37元，升4.23%；平安好醫生（1833）開市報18.44元，升3.95%。

下跌異動股，包括，再鼎醫藥（9688）開市報29.5元，跌13.74%；鼎石資本（0804）平上市低位0.016元，開市報0.016元，跌5.88%；摩比發展（0947）開市報0.19元，跌5%；威高股份（1066）開市報9.3元，跌4.42%；味千中國（0538）創上市新低，見0.65元，開市報0.65元，跌4.41%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見14.36元，開市報14.36元，跌4.27%；新世界百貨中國（0825）平上市低位0.9元，開市報0.9元，跌3.23%；佳兆業美好（2168）創上市新低，見2.45元，開市報2.45元，跌3.16%；新濠國際發展（0200）開市報5.71元，跌3.06%；皓天財經（1260）創上市新低，見0.18元，開市報0.18元，跌2.7%。

 

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