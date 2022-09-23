日本昨晚公布放寬入境限制，下月11日起取消現行的每日入境人數上限、容許海外旅客自由行，以及恢復免簽證入境旅遊。事實上，港人對外遊有強勁需求，Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，昨上午10時航班搜索量較上星期同期增長20%，直至晚上10時官方正式公布允許遊客自由行，取消入境人數上限後，香港用戶整體航班瀏覽人數較上星期同期急增逾三倍。而於9月22日凌晨至9月23日早上10時30分期間，航班搜索量總計較上週同期急升近51倍，而香港往日本機票訂單量在此期間亦錄得7倍增長。