moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

Trip.com：日本機票訂單按周增7倍

日本昨晚公布放寬入境限制，下月11日起取消現行的每日入境人數上限、容許海外旅客自由行，以及恢復免簽證入境旅遊。事實上，港人對外遊有強勁需求，Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，昨上午10時航班搜索量較上星期同期增長20%，直至晚上10時官方正式公布允許遊客自由行，取消入境人數上限後，香港用戶整體航班瀏覽人數較上星期同期急增逾三倍。而於9月22日凌晨至9月23日早上10時30分期間，航班搜索量總計較上週同期急升近51倍，而香港往日本機票訂單量在此期間亦錄得7倍增長。