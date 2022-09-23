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恒指收市跌214點 旅行社股升 零售股跌 恒指全周跌4.4% 三大指數連跌4周見半年最長

美期、歐股亞股持續向下，香港雖有放寬入境防疫要求的利好，但對大市幫助不大，僅個別受惠行業如旅行社、航空股向上，但本地零售相關股如周大福（1929）、九倉置業（1997）等則仍要向下。恒指曾低見17926.29點，是2011年12月19日後最低，3日累跌848點。國指則見2008年10月29日後收市新低。恒指全周跌4.42%或828點，跌幅近兩個月最大。三大指數齊齊連跌4周，為半年來最長跌浪。

恒指今早低開92點，曾倒升18點，午後跌幅曾擴大至221點，全日高低波幅240點。

恒指收市跌214點或1.18%，報17933點，大市成交金額808億元，較上日減少5.14%，是9月20日730.12億元成交後最少；國指跌81點或1.32%，報6114點。恒生科技指數收報3589點，跌2.29%。

藍籌股成交金額371.32億元，佔大市成交45.95%；科指成份股成交金額195.75億元，佔大市成交24.22%；國指成份股成交金額291.89億元，佔大市成交36.12%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、中移動（0941）、中行（3988）貢獻恒指較多。

藍籌14隻升，55隻下跌，4隻無升跌。中銀香港（2388）升3.77%，收報27.55元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌4.77%，收報139.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報206.8元，升5.13%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報21.8元，跌5.01%。

恒指續低於10天線(18710.15點)。科指續低於10天線(3855.53點)。

北水南下合計淨流入28.15億元，較上日減少7.25%，連續第4日流入，累計流入120.31億元，對上一次連續4日淨流入是9月16日。南水北上合計淨流出5.06億元人民幣，較上日減少86.14%，連續第4日流出，累計流出77.37億元。

三大指數即市表現

恒指曾跌最多1.22%，是9月22日後最大跌幅，當日跌幅為2.6%。今曾低見17926.29點，是2011年12月19日17821.52點後最低。今日收市報17933.27點，是2011年11月25日後收市新低，當日報17689.48點。連跌3日，累計跌848.15點，對上一次連跌3日是9月5日。

科指曾跌最多2.29%，是9月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.5%。今曾低見3589.52點，是3月15日3463.44點後最低。今日收市報3589.63點，是3月15日後收市新低，當日報3472.42點。3日累跌264.35點，對上一次連跌3日是9月5日。

國指曾跌最多1.32%，是9月22日後最大跌幅，當日跌幅為2.44%。今曾低見6114.4點，是9月22日6114.34點後最低。今日收市報6114.4點，是2008年10月29日後收市新低，當日報5786.71點。3日累跌290.98點，對上一次連跌3日是9月5日。

一周表現

恒指本周累跌4.42%或828點，跌幅是7月15日後最大，當時收市跌幅為6.57%；恒指連跌4周，對上一次連跌4周，是3月11日；本周表現最佳的是中銀香港（2388），累升6.58%，其次為周大福（1929）及農夫山泉（9633），分別升5.39%及3.13%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌17.12%，其次為碧桂園服務（6098）及海底撈（6862），分別跌14.14%及13.29%。

國指本周累跌4.77%或306點，跌幅是7月15日後最大，當時收市跌幅為7.86%；國指連跌4周，對上一次連跌4周，是3月11日；本周表現最佳的是農夫山泉（9633），累升3.13%，其次為中石化（0386）及中海油（0883），分別升2.02%及1.39%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌17.12%，其次為碧桂園服務（6098）及海底撈（6862），分別跌14.14%及13.29%。

科指本周累跌6.97%或268點，跌幅是7月15日後最大，當時收市跌幅為7.66%；科指連跌4周，對上一次連跌4周，是3月11日；本周表現最佳的是攜程（9961），累升1.47%，其次為中芯（0981）及商湯（0020），分別升0.98%及跌3%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌17.12%，其次為蔚來（9866）及小鵬（9868），分別跌15.36%及13.52%。

午後消息股表現

入境檢疫下周一起改為「0+3」。部分旅遊相關股向上，大酒店（0045）收報7.19元，升3.16%；香港中旅（0308）收報1.39元，升1.46%；專業旅運（1235）創52周高，見0.295元，收報0.275元，升10%；東瀛遊（6882）創52周高，見1.2元，收報1.05元，升36.36%；縱橫遊（8069）收報0.187元，升13.33%。

奢侈品股向下，周大福（1929）收報15.26元，跌3.17%；普拉達（1913）收報37.55元，跌4.94%；英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.133元，跌4.32%；景福集團（0280）收報0.365元，跌3.95%；謝瑞麟（0417）收報1.1元，跌4.35%。

商場股向下，太古（0019）收報59.4元，跌0.25%；希慎（0014）收報20.55元，跌3.07%；太古地產（1972）見52周低17.56元，收報17.78元，跌2.74%；九龍倉置業（1997）收報37.65元，跌0.79%；九龍倉集團（0004）收報27元，跌2.88%。

化妝美容股向下，L'OCCITANE（0973）收報23.45元，跌2.09%；莎莎國際（0178）見52周低1.19元，收報1.19元，跌1.65%。

Trip.com：日本機票訂單按周增7倍。國泰（0293）收報8.92元，升1.02%。

盈健醫療（1419）獲勞工處「工傷僱員復康先導計劃」標書。收報2.02元，升0.5%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，包括超大現代（0682）收報0.04元，跌2.44%。恒和（0513）見52周低0.25元，收報0.25元，跌5.66%。叮噹健康（9886）收報12元，無升跌。聯合醫務（0722）收報0.74元，無升跌。

理想汽車（2015）提早於本月底發布中大型SUV，售價40萬人幣以下。收報95.2元，升1.71%。

中銀（2388）下周一上調最優惠利率0.125厘至5.125厘，3發鈔行全加P。收報27.55元，升3.77%。

東亞（0023）明日起加息0.125厘。收報9.88元，升1.86%。

恒生（0011）上調最優惠利率0.125厘。收報124.9元，升2.46%。

星島（1105）附屬出售加拿大商廈，料錄收益千萬港元。收報0.36元，無升跌。

潤地（1109）擬將基礎設施REIT分拆於上交所上市。收報31.55元，跌1.87%。

中生製藥（1177）附屬5200萬美元獲治療NASH藥物於大中華區獨家生產。收報3.7元，跌1.07%。

攜程集團（9961）：海外市場做好，歐洲機票預訂量接近2019年水平 。收報206.8元，升5.13%。

破頂股表現

破頂股包括，在岸人民幣創52周高，見7.1082元，收報7.1073元，跌0.41%；0專業旅運（1235）創52周高，見0.295元，收報0.275元，升10%；東瀛遊（6882）創52周高，見1.2元，收報1.05元，升36.36%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；中煤能源（1898）創52周高，見8.13元，收報7.66元，跌3.28%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見10.5元，收報10.32元，升13.16%。

破底股方面

61隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見6.63元，收報6.65元，跌4.59%；佳兆業美好（2168）低見2.45元，收報2.49元，跌1.58%；時代鄰里（9928）低見0.62元，收報0.64元，跌1.54%；融創服務（1516）低見2.1元，收報2.11元，跌4.52%；遠洋服務（6677）低見2元，收報2.04元，跌7.27%；寶龍地產（1238）低見0.9元，收報0.91元，跌1.09%；禹洲（1628）低見0.255元，收報0.255元，跌3.77%；遠洋集團（3377）低見0.89元，收報0.9元，跌3.23%；融信中國（3301）低見0.61元，收報0.62元，跌3.13%；海通證券（6837）低見4.61元，收報4.62元，跌1.7%。

164隻股份創52周低，其中十隻包括，綠城服務（2869）低見5.21元，收報5.24元，跌1.87%；寶勝國際（3813）低見0.51元，收報0.53元，跌1.85%；合景泰富（1813）低見1.24元，收報1.24元，跌7.46%；招商局置地（0978）低見0.54元，收報0.55元，跌3.51%；新城發展（1030）低見2.2元，收報2.21元，跌3.07%；雅居樂（3383）低見2.15元，收報2.16元，跌8.09%；旭輝（0884）低見1.29元，收報1.29元，跌7.86%；朗詩（0106）低見0.158元，收報0.158元，無升跌；中海宏洋（0081）低見3.25元，收報3.26元，跌2.98%；中金（3908）低見12.16元，收報12.24元，跌3.62%。

異動股

上升異動股，包括，東瀛遊（6882）創52周高，見1.2元，收報1.05元，升36.36%；太和控股（0718）見52周低0.057元，收報0.075元，升19.05%；大唐集團（2117）收報1.52元，升16.92%；味丹國際（2317）收報0.7元，升16.67%；Uju Holding（1948）收報3.53元，升15.74%；縱橫遊（8069）收報0.187元，升13.33%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見10.5元，收報10.32元，升13.16%；梁志天設計集團（2262）收報0.325元，升12.07%；中國環保科技（0646）收報0.86元，升11.69%；中建富通（0138）收報0.174元，升11.54%；興業物聯（9916）收報0.86元，升10.26%。

下跌異動股，包括，皇璽餐飲集團（8300）創上市新低，見0.016元，收報0.017元，跌26.09%；玄武雲（2392）收報6.35元，跌19.92%；上坤（6900）創上市新低，見0.088元，收報0.093元，跌16.96%；易還財務（8079）收報0.161元，跌16.58%；金匯（8160）收報0.069元，跌13.75%；微創醫療機器人（2252）收報20.35元，跌13.59%；新特能源（1799）收報17.88元，跌12.78%；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.093元，收報0.099元，跌12.39%；再鼎醫藥（9688）收報30.05元，跌12.13%；家鄉互動（3798）收報1.45元，跌12.12%。

 

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