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羅兵咸：重組房企和建立信心需時 內房不良貸款率將保持較高水平

內地房地產企業債務問題今年上半年惡化，多間大型內地銀行房企不良貸款率明顯上升，羅兵咸永道中國內地金融業合夥人楊尚圓表示，內地政府在去年限制高槓桿房企負債規模，令這些企業出現資金缺口，未能償還債項，同時影響市民購買其房產信心，打擊房企從賣樓獲得收入。她指內地政府在今年下半年已實施措施，加強買樓信心和紓緩房企資金鏈壓力，不過重組房企和建立信心需時，短期內房企不良貸款率仍會保持較高水平。

本月內地主要城市房貸利率，首套房按揭利率已降至4.1厘，楊尚圓指出，從過去看已是相當吸引的水平，政府亦降首期比例和上調公積金貸款額度，增加市場需求。另外，政府與銀行、資產管理公司討論以國有資本成立紓困基金，降低房企流動性風險。總體而言，她認為隨着措施推出，房企貸款資產質量可長期向好。

羅兵咸永道統計今年上半年，59間內地上市銀行整體不良貸款率為1.36%，按年下跌0.01個百分點，大型商業銀行持平，股份制商業銀行下降0.02個百分點。城農商行下降0.01個百分點，不過逾期率上升0.02個百分點，顯示新增不良壓力大。

羅兵咸永道中國內地金融業合夥人謝瑩表示，上半年受經濟放緩和房地產行業風險影響，上市城農商行資產分化，部分區域銀行資產質量下滑。部分房企運營和財務狀況承壓，流動性風險顯現，資產質量風險暴露有滯後性，未來仍需關注。

上半年整體淨利潤增長為6.26%，較去年全年增長12.06%放緩。羅兵咸永道中國金融業主管合夥人張立鈞表示，上半年內地經濟增長2.5%，實體經濟放緩肯定會對內銀利潤有一定衝擊。內地銀行為支持實體經濟，持續降低貸款利率，收窄銀行淨息差，本月銀行降低存款利率，該行中國金融業合夥人胡亮指此舉有助穩定息差，也可帶動財富管理需求。今次是銀行主動降息，相信大部分銀行為存款流動性已作好準備，但對高息吸存的中小銀行，則需要着重資金流動性管理。

 

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