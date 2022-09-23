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港府放寬檢疫至「0+3」 HK Express即死server

港府今天宣布，將入境檢疫由「3+4」改為「0+3」，加上日本近日宣布下月11日「開關」，兩項利好消息刺激旅遊業。國泰（0293）旗下香港快運（HK Express）網站顯示，「由於網站流量增多，導致航班搜索，預訂或接收訂單電郵的所需時間可能較長。我們正採取一切可行措施來提升您的體驗。感謝體諒！」

另外，攜程集團（9961）旗下旅遊平台Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，截至今日下午2時半，Trip.com（香港）航班搜索量激增95倍，訂單量較上阿同期增長50%。航班方面，前五個出境目的地分別是東京、曼谷、大阪、首爾和新加坡，訂單增幅較上周同期分別為650%（東京）、200%（曼谷）、30%（大阪）、100%（首爾）和100%（新加坡）。而在港府公佈「0+3」後，今日凌晨12時至下午3時45分期間，航班瀏覽人次較上周同期激增120倍。

航空股及旅遊股彈起。東瀛遊（6882）收市大漲36.36%，報1.05元，成功由「仙股」變「蚊股」。縱橫遊（8069）升13.33%，報0.187%；國泰（0293）收升1.02%，報8.92元，南航（1055）升0.49%，報4.12元。

 

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