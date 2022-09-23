岑指出，團隊早為港人外遊需求作準備，即時推出海外旅遊優惠和活動。他預計在11月至12月假期期間，預訂服務的數目增幅最高，加上港人長時間沒有外出旅遊，對於滑雪、浸溫泉或泰國的陽光與海灘需求甚高。惟他認為每一地方措施都不同，用戶報團的數目將較少，轉為單購其他服務。

然而，岑表示本港放寬入境限制後，較多港人到海外旅遊，本地與旅遊相關的需求轉弱，但「0+3」措施下首3天不能到食肆用餐，觀光客未必選擇到港。因此，他期望港府能夠盡快放寬所有防疫限制。

其他報道

港府放寬檢疫至「0+3」 HK Express即死server

「0+3」公布後 航班瀏覽人次增120倍

羅兵咸：重組房企和建立信心需時 內房不良貸款率將保持較高水平

港下周一起放寬入境限制至「0+3」 美商會：助商界重拾營商信心

恒指收市跌214點 旅行社股升 零售股跌 恒指全周跌4.4% 三大指數連跌4周見半年最長

港入境檢疫改為「0+3」 日本下月開關 旅遊股飈 東瀛遊漲36% 縱橫遊升13%

渣打上調美元儲蓄存款利率至0.5厘