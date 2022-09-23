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港府放寬入境限制至「0+3」　Klook料搜索量增長4至8倍

港府宣布放寬防疫限制，Klook香港區總經理岑皓祺表示，此舉有助增長短途旅遊，並稱有關外遊的搜索量已經增加，預計由現時至明晚為止，搜索量持續較上星期增長4至8倍；加上日本和台灣公布放寬措施，日本一直深受港人歡迎，預計搜索和預訂量也大增3至5倍。

岑指出，團隊早為港人外遊需求作準備，即時推出海外旅遊優惠和活動。他預計在11月至12月假期期間，預訂服務的數目增幅最高，加上港人長時間沒有外出旅遊，對於滑雪、浸溫泉或泰國的陽光與海灘需求甚高。惟他認為每一地方措施都不同，用戶報團的數目將較少，轉為單購其他服務。

然而，岑表示本港放寬入境限制後，較多港人到海外旅遊，本地與旅遊相關的需求轉弱，但「0+3」措施下首3天不能到食肆用餐，觀光客未必選擇到港。因此，他期望港府能夠盡快放寬所有防疫限制。

 

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