金管局指，壓力測試的目的，是確保按揭借款人有足夠財務能力，應付按息上升引致的還款壓力，從而令銀行按揭貸款業務風險得到妥善管理。金管局釐定壓測水平時，會參考目前的利率環境和按息走勢，以及按息過往的長期平均水平。

考慮到美國聯邦儲備局自今年三月以來已經將聯邦基金利率目標區間上調共3厘，面對資金成本上升，銀行早前已經上調新造拆息按揭貸款鎖息上限，近日更將最優惠貸款利率上調，金管局認為適宜將壓測假設利率上升的幅度，由現時的3厘，下調至2厘，此水平已經足夠確保銀行按揭業務風險得到妥善管理。

儘管金管局調低壓測要求，市民仍須留意按揭利率有可能跟隨整體利率環境上升，市民作置業、投資和借貸決定前，必須小心評估當中涉及的利率和其他財務風險。

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