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華南城委任李文雄為聯席主席  

華南城（1668）5月引入深圳國資股東特區建發後，集團今日公布，特區建發的董事長李文雄獲委任為集團聯席主席及非執董。

華南城創辦人兼主席鄭松興則調任為聯席主席，並繼續擔任執董。

公司指，於李文雄獲委任為聯席主席後，公司將有一名以上主席，因此據公司章程，鄭松興已由主席調任為本集團聯席主席，鄭氏將繼續擔任執行董事、提名委員會及薪酬委員會成員。就調任後，鄭松興作為聯席主席將負責制定集團的整體策略及評估集團的業績，並與李文雄合力領導董事會。

李文雄將主要負責就集團一般業務模式、發展戰略及主要業務事項的製定提供意見，並與鄭松興合力領導董事會。

 

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