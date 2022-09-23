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國泰航空計劃下月加開逾200班前往亞洲及長途航點的客運航班

國泰航空（0293）表示，歡迎政府決定由9月26日起實施便利旅客來港的措施，尤其取消抵港旅客的酒店檢疫安排。有關調整將提高旅客出行意欲，有利旅遊活動逐步恢復，及加強往返香港樞紐的航班網絡聯繫。

集團計劃於10月加開逾200班前往亞洲及長途航點的客運航班。因應日本放寬入境旅遊限制，國泰航空將於11月1日起恢復每日往返東京（羽田）的航班，並於12月1日起提供每周四班往返札幌的航班；而往返東京（成田）及大阪的航班將會在十月起增加至分別43對及50對。

國泰航空指，致力維護並加強香港的航空樞紐地位，會繼續在可行情況下盡快恢復更多航班，然而重建運力仍需要一定時間。

 

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