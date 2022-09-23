文章日期：2022年9月23日 18:44
香港交易所（0388）集團行政總裁歐冠昇表示，港交所歡迎港府今天宣布撤銷入境旅客的酒店檢疫安排，這對香港是一個非常好的消息，因便利訪港旅客入境，重新加強與世界連繫，並支持香港各行業和社區復甦。
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