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港交所：撒銷入境酒店檢疫非常好 助行業及社區復蘇

香港交易所（0388）集團行政總裁歐冠昇表示，港交所歡迎港府今天宣布撤銷入境旅客的酒店檢疫安排，這對香港是一個非常好的消息，因便利訪港旅客入境，重新加強與世界連繫，並支持香港各行業和社區復甦。