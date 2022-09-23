在日本政府於星期四（9月22日）正式宣布將於10月11日起重新開放免簽證自由行後，Expedia.com.hk上的日本航班搜尋量與公布前14天的平均值相比，飆升近十倍（966%）。

台灣方面，早在消息公布前，平台搜尋量已有上升趨勢，過去七日平均搜尋量對比過去28日的平均搜尋量上升55%。而在星期四當天宣布將於10月13日起實施「0+7」制度、增加免簽證國家數量以及取消目前對旅遊團的入境禁令後，單日搜尋量更進一步急升，比公布前一日（9月21日）增加175%。

今日香港公布推行「0+3」檢疫安排，取消酒店檢疫以及以快速抗原測試代替來港前48小時的核酸測試，進一步簡化旅遊檢疫程序及降低成本，相信會是港人在兩年半後再次外遊的強大誘因。

Expedia Group 亞洲傳訊總監Lavinia Rajaram 表示：「在過去幾個月，隨著各個亞洲市場逐步放寬入境限制，香港人對外遊，尤其是到鄰近亞洲地區旅遊的意欲高速增長；而Expedia近期的旅遊調查亦顯示，日本和台灣是最受香港遊客喜歡的六大旅行目的地之一。隨著香港的檢疫限制放寬，我們期待香港旅客在不遠的將來再度出境旅行，探索世界。」