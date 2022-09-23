Expedia.com.hk數據顯示，在台灣及日本兩個港人熱門旅遊目的地昨日宣布將進一步放寬入境限制後，平台的出境航班搜尋量錄得顯著增長。
在日本政府於星期四（9月22日）正式宣布將於10月11日起重新開放免簽證自由行後，Expedia.com.hk上的日本航班搜尋量與公布前14天的平均值相比，飆升近十倍（966%）。
台灣方面，早在消息公布前，平台搜尋量已有上升趨勢，過去七日平均搜尋量對比過去28日的平均搜尋量上升55%。而在星期四當天宣布將於10月13日起實施「0+7」制度、增加免簽證國家數量以及取消目前對旅遊團的入境禁令後，單日搜尋量更進一步急升，比公布前一日（9月21日）增加175%。
今日香港公布推行「0+3」檢疫安排，取消酒店檢疫以及以快速抗原測試代替來港前48小時的核酸測試，進一步簡化旅遊檢疫程序及降低成本，相信會是港人在兩年半後再次外遊的強大誘因。
Expedia Group 亞洲傳訊總監Lavinia Rajaram 表示：「在過去幾個月，隨著各個亞洲市場逐步放寬入境限制，香港人對外遊，尤其是到鄰近亞洲地區旅遊的意欲高速增長；而Expedia近期的旅遊調查亦顯示，日本和台灣是最受香港遊客喜歡的六大旅行目的地之一。隨著香港的檢疫限制放寬，我們期待香港旅客在不遠的將來再度出境旅行，探索世界。」