韓正指出，黨中央始終關心澳門發展，高度評價澳門特色的「一國兩制」成功實踐。中央充分肯定賀一誠和澳門政府的工作，全力支持澳門防控疫情、助企紓困、改善民生和推動經濟適度多元發展。他謂，澳門政府要團結社會各界力量，堅定信心、迎難而上，克服當前困難，增強發展動能。

韓正表示，祖國始終是澳門保持長期繁榮穩定的堅強後盾。特區政府要堅持不懈做好防疫情、穩經濟、紓民困工作，中央將在基礎設施建設、重要民生工程、經濟適度多元發展等方面給予全力支持，積極回應廣大澳門同胞的關切。他謂，澳門要抓住橫琴粵澳深度合作區（下稱深合區）建設的重要機遇，為經濟長遠發展注入新的動力。中央有關部門將按照總體方案的部署，持續加大政策支持力度，推動深合區建設取得新的突破。粵澳雙方要發揮好各自優勢，提升合作水平，不斷健全粵澳共商共建共管共享新體制，把深合區打造成為促進澳門經濟適度多元發展的新平台、便利澳門居民生活就業的新空間。