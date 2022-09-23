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聯合醫務全年多賺近1.1倍 末期息3仙按年增7%

聯合聯合醫務全年多賺近1.1倍 末期息3仙按年增7%醫務（0722）公布，截至今年6月底止全年業績，純利7216.8萬元，按年增加1.07倍；每股期基本盈利9.34仙，派末期息3仙，較上一年度派2.8仙按年增加7%，全年共派息4.5仙，按年增18%。聯合醫務今日收報0.74元，無升跌。

上半年EBITDA為1.67億元，增長4%。期內，收入6.66億元，增長8.03%。其中，香港及澳門企業醫療保健解決方案服務收入按年增2%至2.37億元；經營利潤則減少38.8%至3530萬元。香港及澳門臨床醫療保健服務收入增11.4%至5.04億元；經營利潤減少14.9%至6860萬元。醫學影像及化驗服務的收入增長30.4%至1.47億元；經營利潤增2.9%至2230萬元。中國內地臨床醫療保健服務的收入增加1.9%至3760萬元；其經營轉虧為盈，錄得利潤150萬元。

聯合醫務表示，去年底出售聯合醫務中國的55%股權及其於大灣區的新興醫療保健業務後，公司在聯合醫務中國的持股比例由80%降至25%。重組完成前，該項業務的收入因培訓業務及網上醫療服務於2021年下半年之收入影響，減少4.8%至610萬元，而經營虧損則由3900萬元，收窄至1420萬元。