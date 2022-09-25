此外在美國累計加息3厘後，多家本港主要銀行上周也將最優惠貸款利率(P)上調0.125厘，並同時上調存款利率。由於不少中小企的銀行貸款均以最優惠利率作利息計算基礎，這意味融資成本將增加。

事實上，以銀行同業拆息加若干點子為計算基礎的大企業的借貸和市民的物業按揭供款負擔過去幾個月已增加了不少。考慮到利率環境的最新變化，金管局上周將審批按揭貸款時的加息壓力測試門檻，由假設加三厘調整至加兩厘，相信這樣已足夠妥善管理銀行的按揭貸款風險。

至於金融市場，尤其是外匯和證券市場，將隨外圍市場變化而持續波動。資金的流竄，加上市場情緒化的反應，更可能令波幅出現意料之外的變化。

談到資產價格受壓，除了港股今年來反覆受壓，今年截至八月整體住宅樓價亦下跌了6.3%。除了利息變化外，宏觀經濟狀況、市場供求和投資氣氛等都對資產價格有影響。

不過，他指從香港本身而言，過去一周也有好消息。隨著新增確診數字漸趨平穩，在平衡風險後，入境防疫要求明日起放寬，包括取消入境人士的酒店檢疫安排，改為「0+3」的規定；旅客登機前可以快速抗原測試取代核酸檢測等，市民和商界普遍歡迎措施。