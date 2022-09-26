個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.47%，折合報273.72元；阿里巴巴（9988）跌1.38%，折合報77.32元；美團（3690）跌1.03%，折合報158.64元；匯控（0005）跌3.26%，折合報44.21元；建行（0939）跌0.49%，折合報4.65元。

道期現跌0.128%；標期現跌0.2%；納期現跌0.17%。日股現跌1.8%，韓股現跌1.72%，澳股現跌1.87%。

VIX指數隔晚升9.39%或2.57點，報29.92點。美2年期10年期債息續倒掛，曾擴至52.679基點。

紐油現升1.23%或0.96美元，報79.71美元；布油現升1.18%或1.02美元，報87.17美元；金價現跌0.04%或0.79美元，報1643.15美元；LME 銅期貨隔晚跌3.21%或247美元，報7433美元。美國10年期債息現升1.4%或0.0519厘，報3.7365厘。

今日焦點股份可留意：

數科集團（2350）上市，定價0.85元。

多間公司公布業績，包括，AEON信貸（0900）、時代集團（1023）、香港教育國際（1082）、老恒和（2226）等。

藥明生物（2269）斥最多3億美元回購。

中鋁國際（2068）退出彌玉高速公路項目，擬12.8億人幣售逾半股權。

復星醫藥（2196）向上海醫療機構增資。

國泰（0293）：下周一起首次全數開放以里數兌換預訂機位。國泰航空計劃下月加開逾200班前往亞洲及長途航點的客運航班。

聯合醫務（0722）全年多賺近1.1倍，末期息3仙按年增7%。

弘陽服務（1971）執行總裁楊光請辭，委陳義純任副總裁。

香港興業（0480）料半年基礎溢利按年最少跌85%。

港交所（0388）：撒銷入境酒店檢疫非常好，助行業及社區復蘇。

星凱（1166）料全年盈轉虧，最多蝕近1.1億。

金輝（9993）8月合約銷售額按年跌41%。

祥生控股（2599）接獲清盤呈請，將申請將上周五起股份轉讓無效。

華南城（1668）委任李文雄為聯席主席。

金管局調降壓測要求，由加3厘降至加2厘。

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