moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港股ADR跌237點 夜期低水229點 美期亞股跌 數科上市

美股向下，港股ADR跌237點或1.34%，報17696點，即月恒指夜期跌195點，報17704點，夜期低水229點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.47%，折合報273.72元；阿里巴巴（9988）跌1.38%，折合報77.32元；美團（3690）跌1.03%，折合報158.64元；匯控（0005）跌3.26%，折合報44.21元；建行（0939）跌0.49%，折合報4.65元。

道期現跌0.128%；標期現跌0.2%；納期現跌0.17%。日股現跌1.8%，韓股現跌1.72%，澳股現跌1.87%。

VIX指數隔晚升9.39%或2.57點，報29.92點。美2年期10年期債息續倒掛，曾擴至52.679基點。

紐油現升1.23%或0.96美元，報79.71美元；布油現升1.18%或1.02美元，報87.17美元；金價現跌0.04%或0.79美元，報1643.15美元；LME 銅期貨隔晚跌3.21%或247美元，報7433美元。美國10年期債息現升1.4%或0.0519厘，報3.7365厘。

今日焦點股份可留意：

數科集團（2350）上市，定價0.85元。

多間公司公布業績，包括，AEON信貸（0900）、時代集團（1023）、香港教育國際（1082）、老恒和（2226）等。

藥明生物（2269）斥最多3億美元回購。

中鋁國際（2068）退出彌玉高速公路項目，擬12.8億人幣售逾半股權。

復星醫藥（2196）向上海醫療機構增資。

國泰（0293）：下周一起首次全數開放以里數兌換預訂機位。國泰航空計劃下月加開逾200班前往亞洲及長途航點的客運航班。

聯合醫務（0722）全年多賺近1.1倍，末期息3仙按年增7%。

弘陽服務（1971）執行總裁楊光請辭，委陳義純任副總裁。

香港興業（0480）料半年基礎溢利按年最少跌85%。

港交所（0388）：撒銷入境酒店檢疫非常好，助行業及社區復蘇。

星凱（1166）料全年盈轉虧，最多蝕近1.1億。

金輝（9993）8月合約銷售額按年跌41%。

祥生控股（2599）接獲清盤呈請，將申請將上周五起股份轉讓無效。

華南城（1668）委任李文雄為聯席主席。

金管局調降壓測要求，由加3厘降至加2厘。

 

其他報道

藥明生物斥最多3億美元回購