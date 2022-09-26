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恒指低開151點 科指跌0.9% 英鎊貶值 匯控跌4.6% 數科高開5.8%

恒指今早低開151點或0.85%，報17781點，是2011年11月25日17613.2點後最低。大市成交金額17億元；國指今早低開39點或0.66%，報6074點。恒生科技指數開市報3556點，跌0.91%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。藥明生物（2269）、銀娛（0027）、李寧（2331）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，58隻下跌，8隻無升跌。金沙中國（1928）升12.81%，報19.9元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌4.6%，報43.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，23隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報53.45元，升3.79%；跌幅最大的是金蝶（0268）見52周低11.34元，開市報11.34元，跌3.24%。

恒指續低於10天線(18552.11點)。科指續低於10天線(3803.48點)。

數科集團（2350）上市，定價0.85元。開市報0.9元，升5.8%。

多間公司公布業績，績前表現如下，AEON信貸（0900）無成交，報4.98元。時代集團（1023）無成交，報0.475元。香港教育國際（1082）無成交，報1.55元。

英鎊兌美元進一步貶值至1.035，匯控（0005）開市報43.6元，跌4.6%。

藥明生物（2269）斥最多3億美元回購。開市報47.2元，升1.72%。

中鋁國際（2068）退出彌玉高速公路項目，擬12.8億人幣售逾半股權。開市報1.45元，無升跌。

復星醫藥（2196）向上海醫療機構增資。見52周低18.8元，開市報18.8元，無升跌。

國泰（0293）：下周一起首次全數開放以里數兌換預訂機位。國泰航空計劃下月加開逾200班前往亞洲及長途航點的客運航班。開市報8.97元，升0.56%。

聯合醫務（0722）全年多賺近1.1倍，末期息3仙按年增7%。無成交，報0.74元。

弘陽服務（1971）執行總裁楊光請辭，委陳義純任副總裁。無成交，報2.86元。

香港興業（0480）料半年基礎溢利按年最少跌85%。無成交，報2.53元。

港交所（0388）：撒銷入境酒店檢疫非常好，助行業及社區復蘇。見52周低275元，開市報275元，跌0.87%。

星凱（1166）料全年盈轉虧，最多蝕近1.1億。無成交，報0.061元。

金輝（9993）8月合約銷售額按年跌41%。無成交，報3.89元。

祥生控股（2599）接獲清盤呈請，將申請將上周五起股份轉讓無效。創上市新低，見0.35元，開市報0.35元，跌6.67%。

華南城（1668）委任李文雄為聯席主席。無成交，報0.435元。

金管局調降壓測要求，由加3厘降至加2厘。本地地產股個別發展，新世界發展（0017）開市報24.9元，跌0.4%；新鴻基地產（0016）開市報93.05元，無升跌；長實集團（1113）開市報52.15元，跌1.14%；恒地（0012）開市報24元，無升跌；信和置業（0083）開市報10.5元，無升跌。美聯集團（1200）無成交，報0.6元。中銀香港（2388）開市報27.65元，升0.36%。匯控（0005）開市報43.6元，跌4.6%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括騰盛博藥（2137）低見5.41元，開市報5.41元，跌0.73%；中國太保（2601）低見15.26元，開市報15.26元，跌0.78%；思摩爾（6969）低見10.56元，開市報10.56元，跌0.56%；民行（1988）低見2.33元，開市報2.33元，跌0.85%；環球醫療（2666）低見4.18元，開市報4.18元，跌0.24%；賞之味（8096）低見0.305元，開市報0.305元，跌12.86%；騰訊音樂（1698）低見16.36元，開市報16.36元，跌2.27%；祥生控股（2599）低見0.35元，開市報0.35元，跌6.67%。

44隻股份創52周低，其中十隻包括，信利國際（0732）低見1.21元，開市報1.21元，跌1.63%；小米（1810）低見9.34元，開市報9.34元，跌1.27%；騰訊（0700）低見273.2元，開市報273.2元，跌0.65%；新天綠色能源（0956）低見3.09元，開市報3.09元，跌0.64%；藥明康德（2359）低見62.3元，開市報62.3元，跌1.11%；君實生物（1877）低見23元，開市報23元，跌1.08%；復星醫藥（2196）低見18.8元，開市報18.8元，無升跌；四環醫藥（0460）低見0.79元，開市報0.79元，無升跌；金蝶（0268）低見11.34元，開市報11.34元，跌3.24%；赤子城科技（9911）低見1.64元，開市報1.64元，跌2.38%。

異動股

上升異動股，包括，BC科技（0863）開市報3.91元，升15%；金沙中國（1928）開市報19.9元，升12.81%；上坤（6900）開市報0.103元，升10.75%；縱橫遊（8069）開市報0.204元，升9.09%；寶寶樹集團（1761）開市報0.38元，升8.57%；新濠國際發展（0200）開市報6.15元，升7.89%；澳博（0880）開市報2.89元，升7.84%；山東墨龍（0568）開市報3.25元，升7.62%；銀河娛樂（0027）開市報47元，升7.06%。

下跌異動股，包括，賞之味（8096）創上市新低，見0.305元，開市報0.305元，跌12.86%；威高股份（1066）開市報8.6元，跌6.93%；祥生控股（2599）創上市新低，見0.35元，開市報0.35元，跌6.67%；渣打（2888）開市報49.6元，跌5.52%；兗煤澳洲（3668）開市報30.4元，跌4.85%；匯控（0005）開市報43.6元，跌4.6%；中國聖牧 （1432）見52周低0.33元，開市報0.33元，跌4.35%；晶苑國際（2232）開市報2.65元，跌4.33%；中國互聯網投資（0810）開市報9.88元，跌4.26%；龍源電力（0916）見52周低10.38元，開市報10.38元，跌3.53%。

 

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