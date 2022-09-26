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1個月HIBOR升至2.61%再創逾兩年高 連升第12日

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升12日，升0.11點子至2.6106%，是2019年12月31日後最高，當日報2.66613%。對上一次連升12日是2022年6月22日，當日拆息報0.70625%。

港元現報7.8497元貶值3點子，曾貶值最多6點子，報7.85元，亦曾升值最多3點子，報7.8491元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.96點子至1.41631%；1星期HIBOR升26.54點子至2.20512%；2星期HIBOR跌2.31點子至2.45048%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.91點子至3.22018%；6個月期HIBOR升7點子至3.85583%；12個月期HIBOR升3.01點子至4.23714%。

美元指數現報113.773升值0.581點或0.51%。

美元1個月期LIBOR報3.08029%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4697%，連續2日收窄，利差是2022年9月21日後最高，當日差距為-0.4641%

對上一次連續2日收窄，是2022年9月16日，當日利差報-0.654%。

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