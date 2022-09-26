美股上周五下跌，港股今早亦隨外圍低開，不過其後隨A股反覆回升，有別於外圍市況，目前美期、亞股向下。恒指今早低開151點，低位跌192點，高位升144點，高低波幅337點。濠賭股、旅行社股上升，英鎊貶值，英資銀行長和系跌。