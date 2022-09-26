美股上周五下跌，港股今早亦隨外圍低開，不過其後隨A股反覆回升，有別於外圍市況，目前美期、亞股向下。恒指今早低開151點，低位跌192點，高位升144點，高低波幅337點。濠賭股、旅行社股上升，英鎊貶值，英資銀行長和系跌。
恒指半日升30點或0.17%，報17964點，大市成交金額539億元；國指升69點或1.14%，報6184點。恒生科技指數收報3675點，升2.39%。
藍籌股成交金額246.79億元，佔大市成交45.78%；科指成份股成交金額113.98億元，佔大市成交21.14%；國指成份股成交金額165.22億元，佔大市成交30.65%。
騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。
藍籌36隻升，35隻下跌，2隻無升跌。金沙中國（1928）升18.48%，收報20.9元，是升幅最大的藍籌，長實集團（1113）跌9.57%，收報47.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，4隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報56.95元，升10.58%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.89元，跌2.58%。
恒指續低於10天線(18570.35點)。科指續低於10天線(3815.34點)。
北水南下合計淨流出0.48億元，終止連續4日流入。南水北上合計淨流入42.61億元人民幣，終止連續4日流出。
擬恢復內地旅行團赴澳。濠賭股升，新濠國際發展（0200）收報6.11元，升7.19%；美高梅中國（2282）收報4.37元，升6.85%；澳博（0880）收報3.04元，升13.43%；永利澳門（1128）收報5.04元，升9.33%；銀河娛樂（0027）收報47.85元，升9%；金沙中國（1928）收報20.9元，升18.48%；信德（0242）收報1.24元，升2.48%。
英鎊貶值創有紀錄以來最弱，英資金融股跌。匯控（0005）收報42.05元，跌7.99%。渣打（2888）收報48.6元，跌7.43%。保誠（2378）見52周低77.75元，收報77.75元，跌7.39%。
投資英國的長和系亦跌。長和（0001）見52周低44.65元，收報44.7元，跌5.2%。長實集團（1113）收報47.7元，跌9.57%。電能實業（0006）見52周低41.35元，收報41.4元，跌2.47%。長建（1038）見52周低42.1元，收報42.3元，跌2.08%。
港推「0+3」，旅行社股上升。香港中旅（0308）收報1.47元，升5.76%。專業旅運（1235）創52周高，見0.355元，收報0.325元，升18.18%。東瀛遊（6882）創52周高，見1.26元，收報1.12元，升6.67%。縱橫遊（8069）收報0.182元，跌2.67%。
中資航空股向上。國航（0753）收報5.93元，升2.6%。南航（1055）收報4.24元，升2.91%。東航（0670）收報2.67元，升1.91%。國泰（0293）收報8.8元，跌1.35%。
數科集團（2350）上市，定價0.85元。創上市新高，見0.92元，創上市新低，見0.76元，收報0.77元，跌9.41%。
多間公司公布業績，績前表現如下，AEON信貸（0900）收報4.98元，無升跌。
時代集團（1023）收報0.485元，升2.11%。
香港教育國際（1082）收報1.55元，無升跌。
老恒和（2226）停牌。
藥明生物（2269）斥最多3億美元回購。收報48.95元，升5.5%。
中鋁國際（2068）退出彌玉高速公路項目，擬12.8億人幣售逾半股權。收報1.45元，無升跌。
復星醫藥（2196）向上海醫療機構增資。見52周低18.76元，收報19.08元，升1.49%。
國泰（0293）：下周一起首次全數開放以里數兌換預訂機位。國泰航空計劃下月加開逾200班前往亞洲及長途航點的客運航班。收報8.8元，跌1.35%。
聯合醫務（0722）全年多賺近1.1倍，末期息3仙按年增7%。收報0.74元，無升跌。
弘陽服務（1971）執行總裁楊光請辭，委陳義純任副總裁。收報2.86元，無升跌。
香港興業（0480）料半年基礎溢利按年最少跌85%。見52周低2.43元，收報2.43元，跌3.95%。
港交所（0388）：撒銷入境酒店檢疫非常好，助行業及社區復蘇。見52周低275元，收報282.4元，升1.8%。
星凱（1166）料全年盈轉虧，最多蝕近1.1億。收報0.06元，跌1.64%。
金輝（9993）8月合約銷售額按年跌41%。收報3.83元，跌1.54%。
祥生控股（2599）接獲清盤呈請，將申請將上周五起股份轉讓無效。創上市新低，見0.345元，收報0.37元，跌1.33%。
華南城（1668）委任李文雄為聯席主席。平上市低位0.43元，收報0.44元，升1.15%。
金管局調降壓測要求，由加3厘降至加2厘。本地地產股個別發展，新世界發展（0017）見52周低23.95元，收報24.05元，跌3.8%；新鴻基地產（0016）收報92元，跌1.13%；長實集團（1113）收報47.7元，跌9.57%；恒地（0012）見52周低23.4元，收報23.4元，跌2.5%；信和置業（0083）收報10.46元，跌0.38%；華置（0127）收報2.18元，跌1.36%。
破頂股包括，專業旅運（1235）創52周高，見0.355元，收報0.325元，升18.18%；東瀛遊（6882）創52周高，見1.26元，收報1.12元，升6.67%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.17元，升0.86%。
44隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見6.57元，收報6.73元，升1.2%；遠洋服務（6677）低見1.98元，收報1.99元，跌2.45%；禹洲（1628）低見0.25元，收報0.265元，升3.92%；龍光地產（3380）低見0.64元，收報0.65元，跌2.99%；時代中國（1233）低見0.92元，收報0.93元，跌1.06%；美的置業（3990）低見8.03元，收報8.07元，跌1.22%；遠洋集團（3377）低見0.88元，收報0.89元，跌1.11%；瑞安房地產（0272）低見0.82元，收報0.82元，跌2.38%；海通證券（6837）低見4.58元，收報4.59元，跌0.65%；宇華教育（6169）低見0.77元，收報0.78元，跌2.5%。
175隻股份創52周低，其中十隻包括，招商局置地（0978）低見0.54元，收報0.55元，無升跌；新城發展（1030）低見2.14元，收報2.15元，跌2.71%；雅居樂（3383）低見2.13元，收報2.13元，跌1.39%；旭輝（0884）低見1.27元，收報1.3元，升0.78%；中海宏洋（0081）低見3.24元，收報3.28元，升0.61%；中金（3908）低見11.92元，收報11.96元，跌2.29%；中信証券（6030）低見14.02元，收報14.12元，跌0.7%；光大證券（6178）低見4.63元，收報4.66元，跌0.21%；丘鈦（1478）低見3.48元，收報3.63元，升2.54%；通達（0698）低見0.107元，收報0.111元，升0.91%。
異動股
上升異動股，包括，BC科技（0863）收報4.67元，升37.35%；勵駿（1680）收報0.285元，升23.91%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.021元，升23.53%；金沙中國（1928）收報20.9元，升18.48%；專業旅運（1235）創52周高，見0.355元，收報0.325元，升18.18%；呷哺呷哺（0520）收報5.55元，升17.34%；藍鼎國際（0582）收報0.182元，升13.75%；科濟藥業（2171）收報12.58元，升13.74%；安山金控（0033）收報2.1元，升13.51%；澳博（0880）收報3.04元，升13.43%。
下跌異動股，包括，中泛控股（0715）創上市新低，見0.03元，收報0.031元，跌22.5%；米蘭站（1150）收報0.17元，跌15%；兗煤澳洲（3668）收報27.8元，跌12.99%；賞之味（8096）創上市新低，見0.305元，收報0.305元，跌12.86%；先豐服務（0500）見52周低0.31元，收報0.31元，跌12.68%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.12元，跌11.76%；惠生工程（2236）收報0.236元，跌10.94%；博雅互動（0434）創上市新低，見0.365元，收報0.365元，跌9.88%；長實集團（1113）收報47.7元，跌9.57%；英皇文化產業（0491）創上市新低，見0.031元，收報0.031元，跌8.82%。
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