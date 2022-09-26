集團上半年收入為5.72億元，按年增11.8%﹔上半年的淨利息收入為4.64億元，按年增11.2%﹔而由於期間銷售額及應收款項餘額較去年同期整體增加，集團亦相應錄得利息收入近4.8億元，按年增10.4%。

集團指，隨著上一個財政年度下半年償還部分到期的長期銀行貸款及更多利用短期銀行借貸作為臨時現金需求，利息支出錄得按年減8.3%至1610萬元﹔然而，由於近期較多銀行借貸的利率上升，集團平均融資成本按年增0.1個百分點至2.6%。

集團上半年亦錄得徵收費用及佣金按年增30.8%至5940萬元﹔手續費及逾期收費亦按年微升3.3%至3263.8萬元。

營運支出方面，整體營運支出按年增17.6%至3.24億元；至於減值虧損及減值準備方面，由於持續暫停海外旅遊、全球通脹高企以及中國內地房地產市場停滯，導致報告期間預期經濟指標疲弱。連同於上半年客戶貸款及應收款項總額大幅上升，上半年減值虧損及減值準備按年大增157%至8950萬元。

其他報道

恒指半日升30點 濠賭股、旅行社股上升 英資金融股、長和系跌

時代集團全年扭虧賺1.12億 派末期息連特別息6仙

周末出境航班訂單按周增4倍 入境增1.5倍 海外遊客需時消化「0+3」

美商會：部分會員不續會撤走總部 籲港全面開放 翁以登信港仍有發展空間

1個月HIBOR升至2.61%再創逾兩年高 連升第12日

匯豐：上調外匯風險準備金率 增沽空人民幣成本 料年底貶至7.20

外資投行據報就台灣局勢 評估內地市場應急方案

人民幣貶值創逾兩年最弱 中間價首破7 上調外匯風險準備金率20%

人行逆回購淨投放1330億元 7個月最多

擬恢復內地旅行團赴澳 金沙中國升逾13%

英鎊貶值 創有紀錄以來最弱 兌港元跌至8.1471

零跑IPO據報以下限48元定價

港股ADR跌237點 夜期低水229點 美期亞股跌 數科上市

藥明生物斥最多3億美元回購