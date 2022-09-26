美股上周五再挫，亞洲區內股市受壓，台灣、韓國主要指數跌2%、3%。不過，中港股市向好，科技股領漲。內地創業板指升近2%，恒生科技指數升2.4%。恒指早市曾重上萬八關，半日收報17964點，升30點。大市成交較活躍，半日539億元。
科技股大彈，騰訊（0700）升4%，美團（3690）升半成。澳門將恢復停辦3年的內地旅行團赴澳旅遊，並恢復與內地電子簽證，預計10月底至11月初落實。濠賭股受追捧，金沙中國（1928）升18%，銀河娛樂（0027）升近一成。國慶假期即將來臨，出行消費股也做好，安踏（2020）升近4%，攜程（9961）升6%，海底撈（6862）升4%。電動車股反彈，理想（2015）升近6%。個別醫藥醫療、內房物管升幅較大。
濠賭股相當亢奮，料急升難以持續，錯過早市入市別高追。濠賭股料持續不時有炒作，可以候回吐才吸納。金沙中國回調料於19元有強力支持，可以20元以下吸納。
內地疫情仍然多點散發，倡導就地過節，減少跨省跨地市出行，並建議減少不必要聚集活動，並對跨省動人員到達進行落地檢。相信各措施對出行及消費抑制作用，炒節日概念股，可能趁有氣氛前提要離場，假期後恐有回吐。九毛九（9922）呷哺呷哺（0520）今早升破月內高位，後者累積升幅大，走勢波動。九毛九短線支持上移至16元，上望17元附近阻力。
劉思明