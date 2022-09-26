美股上周五再挫，亞洲區內股市受壓，台灣、韓國主要指數跌2%、3%。不過，中港股市向好，科技股領漲。內地創業板指升近2%，恒生科技指數升2.4%。恒指早市曾重上萬八關，半日收報17964點，升30點。大市成交較活躍，半日539億元。