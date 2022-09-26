moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

【有片：選股王】炒節日概念股注意離場時間

美股上周五再挫，亞洲區內股市受壓，台灣、韓國主要指數跌2%、3%。不過，中港股市向好，科技股領漲。內地創業板指升近2%，恒生科技指數升2.4%。恒指早市曾重上萬八關，半日收報17964點，升30點。大市成交較活躍，半日539億元。

科技股大彈，騰訊（0700）升4%，美團（3690）升半成。澳門將恢復停辦3年的內地旅行團赴澳旅遊，並恢復與內地電子簽證，預計10月底至11月初落實。濠賭股受追捧，金沙中國（1928）升18%，銀河娛樂（0027）升近一成。國慶假期即將來臨，出行消費股也做好，安踏（2020）升近4%，攜程（9961）升6%，海底撈（6862）升4%。電動車股反彈，理想（2015）升近6%。個別醫藥醫療、內房物管升幅較大。

濠賭股相當亢奮，料急升難以持續，錯過早市入市別高追。濠賭股料持續不時有炒作，可以候回吐才吸納。金沙中國回調料於19元有強力支持，可以20元以下吸納。

內地疫情仍然多點散發，倡導就地過節，減少跨省跨地市出行，並建議減少不必要聚集活動，並對跨省動人員到達進行落地檢。相信各措施對出行及消費抑制作用，炒節日概念股，可能趁有氣氛前提要離場，假期後恐有回吐。九毛九（9922）呷哺呷哺（0520）今早升破月內高位，後者累積升幅大，走勢波動。九毛九短線支持上移至16元，上望17元附近阻力。

劉思明

投資版副主編