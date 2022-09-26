moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

復星疑部署沽復星旅文 3.6億股存倉料鋪路 年初至今出售投資套逾52億

【明報專訊】近期深陷財務壓力的復星國際（0656），近期正積極尋求融資及出售投資套現，據資料顯示，集團持有近八成股權的復星旅文（1992），上周再有大批股份存倉到復星旗下券商復星恒利，連同月初另一批存倉股份，以上周五收市價計市值近43億元，或為復星部署出售股份前奏。復星由年初至今已出售所持股份投資套現逾52億元，大和則估計，復星會繼續出售資產套現，以改善財政狀况。

據中央結算系統（CCASS）資料顯示，有3.6億股復星旅文股份由實物持有轉入CCASS，同日有客戶將同樣數量的復星旅文股份存倉到復星恒利，股份相當於該公司已發行股本約29.02%。翻查資料，復星曾於9月5日減持復星旅文約2.3%股權，套現約2.4億元；而據CCASS資料顯示，在9月1日已有約2.36億股復星旅文股份存倉至復星恒利，至9月8日持倉減少約2800萬股，與復星出售減持數量接近。

5月悉售青島啤酒 套約41.4億元

有證券界人士表示，如無融資或特別需要、或是集團原始股東，不少投資者都會以實物持有上市公司股份，以節省存倉費用；他表示，存倉股份目的「可以好多」，例如利用股份融資等，而由於交易股份涉及交付，不少投資者為方便交易，亦需要在準備出售股份前將實物股份存倉。

事實上，復星自今年5月開始積極出售旗下股份投資，當中最大一宗交易是在今年5月悉售已持有多年的青島啤酒（0168）股權，套現約41.4億元，而踏入9月份亦已先後沽售招金（1818）、復星旅文及新華人壽（1336）持股，統計由年初至今，已套現約52.62億元（見表）。

大和日前發表報告，指經評估復星財務狀况，集團實際負債約1000億元人民幣，手頭現金約140億元人民幣，而下半年至明年上半年到期的在岸及離岸債務則約260億元人民幣。

估值見新低 券商續籲買入

大和表示，由於現時企業發債融資困難，對復星依靠銀行借貸及出售非核心資產增加流動性並不感到意外。該行稱，復星早前已取得逾3300億元人民幣信貸總額，估計未來仍會再出售資產套現約310億元人民幣，惟由於復星估值已跌至歷史低位，因此維持給予「買入」評級，維持目標價10.8元。

至於復星旅文在母公司減持陰霾下，股價已由月初逾10元水平，急瀉至上周五收市的7.21元。高盛發表報告指出，集團股價因母企減持疲弱，但旗下度假村連鎖品牌Club Med下半年預訂大增，歐美地區預訂量已高於2019年疫情前，認為股價未反映，因此維持復星旅文「買入」評級及目標價14.6元不變。

明報記者

其他報道

【選股王】炒節日概念股注意離場時間

【有片：埋身擊】期指轉倉 捕捉恒指短線反彈

AEON信貸財務半年多賺2.6% 中期息維持0.22元

恒指半日升30點 濠賭股、旅行社股上升 英資金融股、長和系跌

時代集團全年扭虧賺1.12億 派末期息連特別息6仙

周末出境航班訂單按周增4倍 入境增1.5倍 海外遊客需時消化「0+3」

美商會：部分會員不續會撤走總部 籲港全面開放 翁以登信港仍有發展空間

1個月HIBOR升至2.61%再創逾兩年高 連升第12日

匯豐：上調外匯風險準備金率 增沽空人民幣成本 料年底貶至7.20

外資投行據報就台灣局勢 評估內地市場應急方案

人民幣貶值創逾兩年最弱 中間價首破7 上調外匯風險準備金率20%

人行逆回購淨投放1330億元 7個月最多

擬恢復內地旅行團赴澳 金沙中國升逾13%

英鎊貶值 創有紀錄以來最弱 兌港元跌至8.1471

零跑IPO據報以下限48元定價

港股ADR跌237點 夜期低水229點 美期亞股跌 數科上市

藥明生物斥最多3億美元回購