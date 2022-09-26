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英鎊急跌累長實暫跌一成 券商︰市場反應過度

受累英鎊大跌，長和系今日急挫，當中長實（1113）更挫逾一成。銀河聯昌報告指出，今日長實股價明顯較同行跑輸，認為主要由於市場對長實在英國擁較高業務敞口的憂慮，英鎊兌美元匯率近期創下歷史新低。

銀河聯昌證劵中港房地產研究主管鄭懷武推算長實在英國的收入、營業利潤和GAV（資產總值）敞口，當中營業利潤及GAV在英的低於20%，相信市場對英鎊貶值的潛在負面影響反應過度，因為英國業務在長實的多元化業務中所佔比例很小。

該行重申對長實的「增持」評級，目標價66.4元。鑑於其強勁的資產負債表和淨現金頭寸，預計長實將進行更多股票回購，並將限制其下行風險。

長實暫跌9.1%，暫報47.95元、長和（0001）跌幅則擴至7%，暫報43.85元。

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