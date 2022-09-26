銀河聯昌證劵中港房地產研究主管鄭懷武推算長實在英國的收入、營業利潤和GAV（資產總值）敞口，當中營業利潤及GAV在英的低於20%，相信市場對英鎊貶值的潛在負面影響反應過度，因為英國業務在長實的多元化業務中所佔比例很小。

該行重申對長實的「增持」評級，目標價66.4元。鑑於其強勁的資產負債表和淨現金頭寸，預計長實將進行更多股票回購，並將限制其下行風險。

長實暫跌9.1%，暫報47.95元、長和（0001）跌幅則擴至7%，暫報43.85元。

其他報道

印度廠提早生產iPhone 14 與內地技術差距收窄

騰訊遊戲網易內地國慶假期間 未成年人士每日限打機1小時

復星疑部署沽復星旅文 3.6億股存倉料鋪路 年初至今出售投資套逾52億

【選股王】炒節日概念股注意離場時間

【有片：埋身擊】期指轉倉 捕捉恒指短線反彈

AEON信貸財務半年多賺2.6% 中期息維持0.22元

恒指半日升30點 濠賭股、旅行社股上升 英資金融股、長和系跌

時代集團全年扭虧賺1.12億 派末期息連特別息6仙

周末出境航班訂單按周增4倍 入境增1.5倍 海外遊客需時消化「0+3」

美商會：部分會員不續會撤走總部 籲港全面開放 翁以登信港仍有發展空間

1個月HIBOR升至2.61%再創逾兩年高 連升第12日

匯豐：上調外匯風險準備金率 增沽空人民幣成本 料年底貶至7.20

外資投行據報就台灣局勢 評估內地市場應急方案

人民幣貶值創逾兩年最弱 中間價首破7 上調外匯風險準備金率20%

人行逆回購淨投放1330億元 7個月最多

擬恢復內地旅行團赴澳 金沙中國升逾13%

英鎊貶值 創有紀錄以來最弱 兌港元跌至8.1471

零跑IPO據報以下限48元定價

港股ADR跌237點 夜期低水229點 美期亞股跌 數科上市

藥明生物斥最多3億美元回購