截至期末，客戶貸款及應收款項餘額按年上升12.8%至48.22億元，整體收入按年上升11.74%至5.72億元，純利按年上升2.9%至1.77億元。中期息每股0.22元，按年持平。

AEON期內減值虧損及減值準備為8954萬元，按年增加50%。黎玉光表示，逾期貸款佔比近年持續下降，至8月底為2.8%，較上個財年末期的2月底下降0.7個百分點，期內減值準備增加是因為經濟前景預期較去年轉弱，同時要求期內增長的貸款作出減值準備。雖然香港經濟狀况有好轉，不過他認為，及後仍要應付地緣政治和通脹風險，並要小心未完的新冠肺炎疫情。

美國大幅加息，帶動本港最優惠利率在本月自2018年來首次上升，黎玉光表示下半年香港銀行最優惠利率也會繼續上升，不過認為對其資金成本影響輕微，13億元銀行貸款中，有27%為固定利率，另外有43%以利率掉期對沖利率波動風險。另外該行整體銀行貸款年期為2.6年，有70%銀行貸款會在2年至5年內才會到期。

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