恒指今早低開151點，高位升144點，午後曾倒跌最多205點，全日高低波幅擴至350點。

恒指收市跌78點或0.44%，報17855點，大市成交金額1043億元，較上日增加29.13%，是9月16日1239.43億元成交後最多；國指升23點或0.38%，報6137點。恒生科技指數收報3647點，升1.61%。

藍籌股成交金額533.46億元，佔大市成交51.14%；科指成份股成交金額237.99億元，佔大市成交22.81%；國指成份股成交金額370.89億元，佔大市成交35.55%。

匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。

藍籌32隻升，40隻下跌，1隻無升跌。金沙中國（1928）升15.65%，收報20.4元，是升幅最大的藍籌，長實集團（1113）跌8.63%，收報48.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報56元，升8.74%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）收報16.3元，跌3.78%。

恒指續低於10天線(18559.44點)。科指續低於10天線(3812.53點)。

北水南下合計淨流出1.29億元，終止連續4日流入。南水北上合計淨流入42.77億元人民幣，終止連續4日流出。

三大指數即市表現

恒指曾跌最多1.15%，低見17727.4點，是2011年11月25日17613.2點後最低。今日收市報17855.14點，是2011年11月25日後收市新低，當日報17689.48點。連跌4日，累計跌926.28點，對上一次連跌4日是9月6日。

科指曾升最多3.07%，是8月25日後最大升幅，當日升幅為6.29%。今曾高見3699.93點，是9月21日3815.11點後最高。今日收市報3647.39點，是9月22日後收市新高，當日報3673.8點。

國指曾升最多1.66%，是9月9日後最大升幅，當日升幅為3.31%。今曾高見6215.87點，是9月23日6218.76點後最高。今日收市報6137.78點，是9月22日後收市新高，當日報6195.9點。

午後消息股表現

新能源汽車免徵購置稅延至明年年底。小鵬汽車（9868）。收報56元，升8.74%。理想汽車（2015）收報99.2元，升4.2%。比亞迪（1211）收報213.4元，升1.33%。蔚來集團（9866）收報139.8元，跌0.5%。吉利（0175）收報12.14元，無升跌。

騰訊（0700）遊戲網易（9999）內地國慶假期間 未成年人士每日限打機1小時。騰訊見52周低273.2元，收報283.2元，升2.98%。網易（9999）收報123.2元，升0.57%。

復星（0656）疑部署沽復星旅文（1992）3.6億股存倉料鋪路，年初至今出售投資套逾52億。復星收報4.78元，無升跌。復星旅文（1992）收報7.36元，升2.08%。

AEON信貸財務（0900）半年多賺2.6%，中期息維持0.22元。收報5.05元，升1.41%。

時代集團（1023）全年扭虧賺1.12億，派末期息連特別息6仙。收報0.5元，升5.26%。

今早及隔晚消息股表現

擬恢復內地旅行團赴澳。濠賭股上升，新濠國際發展（0200）收報6元，升5.26%；美高梅中國（2282）收報4.28元，升4.65%；澳博（0880）收報2.99元，升11.57%；永利澳門（1128）收報5.12元，升11.06%；銀河娛樂（0027）收報47.05元，升7.18%；金沙中國（1928）收報20.4元，升15.65%；信德（0242）收報1.21元，無升跌。

英鎊貶值創有紀錄以來最弱。匯控（0005）收報42.25元，跌7.55%。渣打（2888）收報48.75元，跌7.14%。保誠（2378）見52周低76.75元，收報77.8元，跌7.33%。

投資英國的長和系亦跌，券商︰市場反應過度。長和（0001）見52周低43.65元，收報44.4元，跌5.83%。長實集團（1113）收報48.2元，跌8.63%。電能實業（0006）見52周低41.25元，收報41.3元，跌2.71%。長建（1038）見52周低41.6元，收報41.9元，跌3.01%。

港推「0+3」，旅行社股上升。香港中旅（0308）收報1.47元，升5.76%。專業旅運（1235）創52周高，見0.355元，收報0.315元，升14.55%。東瀛遊（6882）創52周高，見1.26元，收報1.07元，升1.9%。縱橫遊（8069）收報0.177元，跌5.35%。

中資航空股因國慶假期炒上，國航（0753）收報5.84元，升1.04%。南航（1055）收報4.18元，升1.46%。東航（0670）收報2.66元，升1.53%。國泰（0293）收報8.72元，跌2.24%。

數科集團（2350）上市，定價0.85元。創上市新高，見0.92元，創上市新低，見0.58元，收報0.62元，跌27.06%。

多間公司公布業績，績前表現如下，香港教育國際（1082）收報1.54元，跌0.65%。

藥明生物（2269）斥最多3億美元回購。收報47.95元，升3.34%。

中鋁國際（2068）退出彌玉高速公路項目，擬12.8億人幣售逾半股權。見52周低1.43元，收報1.45元，無升跌。

復星醫藥（2196）向上海醫療機構增資。見52周低18.52元，收報18.84元，升0.21%。

國泰（0293）：下周一起首次全數開放以里數兌換預訂機位。國泰航空計劃下月加開逾200班前往亞洲及長途航點的客運航班。收報8.72元，跌2.24%。

聯合醫務（0722）全年多賺近1.1倍，末期息3仙按年增7%。收報0.74元，無升跌。

弘陽服務（1971）執行總裁楊光請辭，委陳義純任副總裁。收報2.86元，無升跌。

香港興業（0480）料半年基礎溢利按年最少跌85%。見52周低2.4元，收報2.48元，跌1.98%。

港交所（0388）：撒銷入境酒店檢疫非常好，助行業及社區復蘇。見52周低275元，收報279.6元，升0.79%。

星凱（1166）料全年盈轉虧，最多蝕近1.1億。收報0.063元，升3.28%。

金輝（9993）8月合約銷售額按年跌41%。收報3.82元，跌1.8%。

祥生控股（2599）接獲清盤呈請，將申請將上周五起股份轉讓無效。創上市新低，見0.345元，收報0.355元，跌5.33%。

華南城（1668）委任李文雄為聯席主席。平上市低位0.43元，收報0.44元，升1.15%。

金管局調降壓測要求，由加3厘降至加2厘。本地地產股向下，新世界發展（0017）見52周低23.45元，收報23.7元，跌5.2%；新鴻基地產（0016）收報91.7元，跌1.45%；長實集團（1113）收報48.2元，跌8.63%；恒地（0012）見52周低22.9元，收報23.15元，跌3.54%；信和置業（0083）收報10.34元，跌1.52%；華置（0127）收報2.15元，跌2.71%；嘉華國際（0173）收報2.61元，跌1.14%。

破頂股表現

破頂股包括，數科集團（2350）創上市新高，見0.92元，創上市新低，見0.58元，收報0.62元，跌27.06%；專業旅運（1235）創52周高，見0.355元，收報0.315元，升14.55%；東瀛遊（6882）創52周高，見1.26元，收報1.07元，升1.9%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；中國互聯網投資（0810）創52周高，見10.7元，收報10.5元，升1.74%。

破底股方面

66隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見6.57元，收報6.7元，升0.75%；時代鄰里（9928）低見0.6元，收報0.62元，跌3.13%；越秀服務（6626）低見2.97元，收報2.97元，跌2.3%；建業新生活（9983）低見2.51元，收報2.55元，跌3.04%；遠洋服務（6677）低見1.98元，收報2元，跌1.96%；禹洲（1628）低見0.25元，收報0.265元，升3.92%；龍光地產（3380）低見0.6元，收報0.61元，跌8.96%；時代中國（1233）低見0.91元，收報0.91元，跌3.19%；美的置業（3990）低見8.03元，收報8.03元，跌1.71%；遠洋集團（3377）低見0.87元，收報0.88元，跌2.22%。

176隻股份創52周低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見1.18元，收報1.19元，跌4.03%；招商局置地（0978）低見0.53元，收報0.55元，無升跌；新城發展（1030）低見2.07元，收報2.11元，跌4.52%；雅居樂（3383）低見2.13元，收報2.15元，跌0.46%；旭輝（0884）低見1.23元，收報1.27元，跌1.55%；合生（0754）低見9.36元，收報9.47元，跌2.97%；金地商置（0535）低見0.58元，收報0.59元，跌1.67%；朗詩（0106）低見0.158元，收報0.158元，無升跌；中海宏洋（0081）低見3.24元，收報3.26元，無升跌；中金（3908）低見11.72元，收報11.98元，跌2.12%。

異動股

上升異動股，包括，BC科技（0863）收報5.1元，升50%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.022元，升29.41%；加達控股（1620）收報0.161元，升24.81%；寶光實業（0084）收報0.058元，升20.83%；勵駿（1680）收報0.275元，升19.57%；金沙中國（1928）收報20.4元，升15.65%；專業旅運（1235）創52周高，見0.355元，收報0.315元，升14.55%；呷哺呷哺（0520）收報5.41元，升14.38%；雙財莊（2321）收報1.21元，升14.15%；銀建國際（0171）收報0.45元，升12.5%。

下跌異動股，包括，中泛控股（0715）創上市新低，見0.016元，收報0.019元，跌52.5%；數科集團（2350）創上市新高，見0.92元，創上市新低，見0.58元，收報0.62元，跌27.06%；寶力科技（0164）創上市新低，見0.091元，收報0.094元，跌18.97%；太和控股（0718）收報0.062元，跌17.33%；兗煤澳洲（3668）收報27.2元，跌14.87%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.117元，跌13.97%；百盛商業（3368）收報0.111元，跌13.28%；明發（0846）收報0.3元，跌13.04%；上坤（6900）創上市新低，見0.078元，收報0.082元，跌11.83%；招商局港口（0144）見52周低10.36元，收報10.38元，跌11.28%；米格國際（1247）收報0.85元，跌10.53%。

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