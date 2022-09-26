政府發言人表示，在外圍環境惡化，以及跨境陸路運輸繼續受到干擾的影響下，8月商品出口貨值按年跌幅擴大。輸往內地、美國及歐盟的出口繼續下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口則表現參差。展望未來，由於外圍環境轉差，香港的出口表現將面對龐大壓力。主要先進經濟體通脹高企，以及有關央行因而大幅加息，將繼續壓抑環球需求。地緣政治局勢緊張和供應鏈干擾也增添不確定性。政府會密切留意情況。

8月份輸往亞洲的整體出口貨值下跌14.0%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌24.7%）、中國內地（內地）（跌19.4%）、泰國（跌10.0%）和新加坡（跌2.9%）。輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌54.1%）、德國（跌16.0%）和美國（跌7.7%）。

進口方面，來自大部分主要供應地均下跌，尤其是韓國（跌29.4%）、內地（跌24.1%）、泰國（跌21.9%）、日本（跌21.5%）和菲律賓（跌17.0%）。同時，來自越南（升46.3%）和馬來西亞（升9.7%）的進口貨值則錄得升幅。

按主要貨品類別，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減277億元，跌13.8%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減169億元，跌27.9%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減73億元，跌14.1%）和「非鐵金屬」（減29億元，跌39.6%）。另一方面，「專業、科學及控制用儀器及器具」（增51億元，升55.7%）的整體出口貨值則錄得升幅。

部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減336億元，跌16.4%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減157億元，跌25.8%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減119億元，跌29.0%）和「精油及香膏及芳香料；梳洗、磨光及清潔製品」（減15億元，跌26.1%）。同時，「動力產生機械及儀器」（增43億元，升51.9%）的進口貨值則錄得升幅。

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