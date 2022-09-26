經合組織表示，由於反覆的防疫防控和房地產市場危機，中國今年的經濟增速將放緩至3.2%，「但政策支持可能有助於2023年的經濟復蘇」。

經合組織亦下調20國集團(G20)中幾乎所有經濟體明年的增長預測，只有印尼的經濟預計會溫和成長，同時又認為，G-20的許多國家還會面臨明顯更快的通脹，並預計還會進一步加息。

經合組織表示「全球經濟受到了衝擊」，「整個世界，特別是歐洲，正在承受烏克蘭戰爭的影響，許多經濟體冬季形勢艱難」。「通脹已成為許多經濟體廣泛存在的現象」，「大多數主要經濟體需要進一步加息，以穩定通脹預期並確保持通脹壓力可持久的下降」。

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