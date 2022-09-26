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經合組織下調明年全球經濟增長預測 中國4.7% 美國0.5% 德國萎縮 俄羅斯表現最差

受俄羅斯入侵烏克蘭影響，經合組織(OECD)將明年全球經濟增長預測，由先前的2.8%下調至2.2%。其中，中國由4.9%降至4.7%、美國由1.2%下調至0.5%，而歐元區經濟增速預期從之前的1.6%下調至0.3%，當中，德國明年經濟將由增長1/7%降至萎縮0.7%。俄羅斯則為表現最差國家，今年預測由增長4.5%降至萎縮5.5%，明年萎縮擴大0.4%，達至4.5%。

經合組織表示，由於反覆的防疫防控和房地產市場危機，中國今年的經濟增速將放緩至3.2%，「但政策支持可能有助於2023年的經濟復蘇」。

經合組織亦下調20國集團(G20)中幾乎所有經濟體明年的增長預測，只有印尼的經濟預計會溫和成長，同時又認為，G-20的許多國家還會面臨明顯更快的通脹，並預計還會進一步加息。

經合組織表示「全球經濟受到了衝擊」，「整個世界，特別是歐洲，正在承受烏克蘭戰爭的影響，許多經濟體冬季形勢艱難」。「通脹已成為許多經濟體廣泛存在的現象」，「大多數主要經濟體需要進一步加息，以穩定通脹預期並確保持通脹壓力可持久的下降」。

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