值得留意的是，集團早於今年六月已公布銅鑼灣及尖沙咀的「利寶閣」品牌酒樓，只餘奧海城酒樓。在今次結業後，「利寶閣」品牌酒樓將在港再無分店，直至今年11月前後，集團才會於中環世紀廣場開設一間新「利寶閣」中式酒樓。至於集團原在港的泰式料理餐廳「象屋」，亦已於8月結業。

在奧海城酒樓結業後，集團暫時只餘深圳繼續經營三間中式酒樓，分別位於福田區及寶安區。

據公告，集團在截至2021年底的兩個年度及2022年上半年，奧海城酒樓分別錄得收益約2050萬元、2270萬元及1210萬元，分別佔集團總收益約8.7%、8.3%及16.2%。

此外，奧海城酒樓於上述年度或期間錄得淨虧損約550萬元、1120萬元及120萬元。

由於上述財務表現不佳及鑑於疫情肆虐下現時營商環境不明朗，公司認為奧海城酒樓結業符合公司及股東之整體利益，以避免進一步虧損並釋放所佔用的營運資金用於集團其他營運需求。奧海城酒樓結業對集團之日常營運及財務狀況並無重大不利影響。

集團管理層定期評估集團現有及潛在酒樓之業務潛力、位置、客流量、店舖佈局及租賃條款。為應對香港現時的營商環境，集團已採取積極成本控制措施，以確保有效配置集團之資源。集團將繼續加強其於香港及中國經營餐廳之地位並物色良機擴展於該等地區之業務。

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