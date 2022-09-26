英鎊反覆向下，涉足英國生意較多的長和系股價受壓，其中長實（1113）收市後公布，今天在場內回購437.45萬股，每股作價介乎47.25元至51.05元，涉資2.12億元。
雖然長實不時進行回購，但今次回購明顯加碼。長實上周三至上周五（21日至23日）曾經三度回購，金額由上周三的3832.11萬元，逐步增加至上周五的9191.67萬元。加上上周四的8311萬元，長實上周累計斥資2.13億元回購，規模跟今天單日回購2.12億元相若。
長和（0001）今天跌5.8%至44.4元。長建（1038）跌3%至41.9元。長實跌8.6%至48.2元。
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