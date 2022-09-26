黎嘉恩和甘仲恒在今年1月7日，已獲保監局委任為共同及各別經理，全面接管泰加的事務、業務及財產經理，其後於7月15日就泰加提出清盤呈請。在兩人獲委任為泰加的清盤人後，其經理的委任於同日即告終止。

保監局歡迎黎嘉恩和甘仲恒獲委任為泰加的清盤人，此舉可確保泰加的運作得以無縫過渡，以保障保單持有人，並將泰加清盤對保險市場的影響減至最低。所有泰加現存保單將不會受到清盤令所影響，保單持有人可繼續如常向泰加申請索償。

香港汽車保險局和保險公司（僱員補償）無力償債管理局將根據其無償付能力賠償基金分別繼續處理汽車第三者保單和僱員補償保單的索償（估計佔泰加保險負債約94%）。

就泰加現有餘下保單的有效索償（估計佔泰加保險負債約6%），將由清盤人在相關法律許可下處理。根據清盤人的評估，一筆由泰加存放、以保監局名義託管的2.5億港元法定存款，加上泰加預期可兌現的資產，將足以支付該等保險索償。

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