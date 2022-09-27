亞特蘭大聯儲行長警告英國動盪或對美國經濟產生負面溢出效應，重申支持更多貨幣政策行動抗通脹。美國10年期國債息升至3.9%，為2010年4月以來的最高水平，美2年期10年期債息曾擴闊至55.982點，是9月22日57.943點後最闊。紐約期油跌至每桶76美元，為1月份以來最低，石油股拖累大市。美股連跌5日，道指低見29161.12點，是2020年11月12日28902.13點後最低。連跌5日，累計跌1758.87點，對上一次連跌5日是7月14日。