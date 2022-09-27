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美股連跌5日 道指創近兩年低 收跌329點

亞特蘭大聯儲行長警告英國動盪或對美國經濟產生負面溢出效應，重申支持更多貨幣政策行動抗通脹。美國10年期國債息升至3.9%，為2010年4月以來的最高水平，美2年期10年期債息曾擴闊至55.982點，是9月22日57.943點後最闊。紐約期油跌至每桶76美元，為1月份以來最低，石油股拖累大市。美股連跌5日，道指低見29161.12點，是2020年11月12日28902.13點後最低。連跌5日，累計跌1758.87點，對上一次連跌5日是7月14日。

道瓊斯工業平均指數收跌329點，跌幅1.12%，報29260點。標普500指數收跌38點，跌幅1.04%，報3655點。納斯達克綜合指數收跌65點，或0.6%，報10802點。

高盛跌2.43%，報294.62美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累48點，而Walmart升0.96%，報131.31元，貢獻道指8點。

科技股方面，蘋果收市報150.77元，升0.22%，谷歌母公司Alphabet收市報98.17元，跌0.57%，亞馬遜收市報115.15元，升1.2%，Facebook收市報136.37元，跌2.87%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.43%，報388點。德國DAX指數收跌0.46%，報12227點；法國CAC 40指數跌0.25%，報5769點；英國富時100指數收漲0.04%，報7020點。

 