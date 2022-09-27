個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.22%，折合報282.59元；阿里巴巴（9988）跌1.62%，折合報77.43元；美團（3690）跌0.37%，折合報166.88元；匯控（0005）升0.48%，折合報42.45元；建行（0939）升0.08%，折合報4.6元。

道期現升0.521%；標期現升0.55%；納期現升0.65%。日股現升0.61%，韓股現跌0.17%，澳股現升0.53%。

VIX指數隔晚升7.82%或2.34點，報32.26點。美2年期10年期債息倒掛，現報44.767基點。

紐油現升0.15%或0.12美元，報76.83美元；布油現升0.2%或0.17美元，報84.23美元；金價現升0.47%或7.78美元，報1630.14美元；LME 銅期貨隔晚跌1.23%或91.5美元，報7341.5美元。美國10年期債息現跌1.19%或0.0467厘，報3.8777厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，玖龍紙業（2689）、百本醫護（2293）、卓能（0131）、傳遞娛樂（1326）等。

新華保險（1336）作價91億人幣悉售國家管網股權。

英鎊挫股價散，長實（1113）斥2.12億回購近期最大手筆。

利寶閣（1869）港唯一分店奧海城店稱未獲減租今結業。

理想汽車（2015）減第三季交付量預測至2.55萬輛，減幅達12.1％ 。

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