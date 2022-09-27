恒指今早低開16點或0.1%，報17838點，大市成交金額16億元；國指今早低開5點或0.1%，報6131點。恒生科技指數開市報3649點，升0.04%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。美團（3690）、中行（3988）、港交所（0388）貢獻恒指較多。
藍籌28隻升，34隻下跌，11隻無升跌。龍湖（0960）升2.49%，報26.75元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.47%，報82.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，14隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報104.3元，升5.14%；跌幅最大的是明源雲（0909）開市報5.48元，跌3.01%。
恒指續低於10天線(18410.62點)。科指續低於10天線(3770.5點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，玖龍紙業（2689）開市報5.77元，無升跌。百本醫護（2293）無成交，報0.83元。卓能（0131）無成交，報2.25元。傳遞娛樂（1326）無成交，報0.088元。
新華保險（1336）作價91億人幣悉售國家管網股權。開市報15.6元，升0.26%。
英鎊挫股價散，長實（1113）斥2.12億回購近期最大手筆。開市報48.45元，升0.52%。
利寶閣（1869）港唯一分店奧海城店稱未獲減租今結業。無成交，報0.25元。
理想汽車（2015）減第三季交付量預測至2.55萬輛，減幅達12.1％ 。開市報104.3元，升5.14%。
4隻股份創上市新低，包括德琪醫藥（6996）低見3.17元，開市報3.17元，跌2.46%；中國太保（2601）低見14.7元，開市報14.7元，跌2%；國美（0493）低見0.148元，開市報0.148元，跌4.52%；微博（9898）低見135元，開市報135元，跌0.95%。
24隻股份創52周低，其中十隻包括，中華煤氣（0003）低見7.1元，開市報7.1元，跌0.84%；華潤燃氣（1193）低見25.75元，開市報25.75元，跌1.34%；中國通信服務（0552）低見2.83元，開市報2.83元，無升跌；中國太平（0966）低見7.03元，開市報7.03元，跌1.26%；勝獅貨櫃（0716）低見0.62元，開市報0.62元，跌1.59%；煤氣（0003）低見7.1元，開市報7.1元，跌0.84%；港鐵（0066）低見38元，開市報38元，跌1.04%；建行（0939）低見4.59元，開市報4.59元，跌0.22%；申洲國際（2313）低見66.65元，開市報66.65元，跌1.55%；交行（3328）低見4.14元，開市報4.14元，跌0.96%。
異動股
上升異動股，包括，北京燃氣藍天（6828）開市報0.12元，升14.29%；加達控股（1620）開市報0.177元，升9.94%；德視佳（1846）開市報4.99元，升8.48%；樂透互娛（8198）開市報0.52元，升7.22%；創勝集團醫藥（6628）開市報10.8元，升0.93%；協鑫新能源（0451）開市報0.064元，升6.67%；新東方（9901）開市報19.08元，升6.59%；民生教育（1569）開市報0.51元，升6.25%；理想汽車（2015）開市報104.3元，升5.14%。
下跌異動股，包括，BC科技（0863）開市報4.75元，跌6.86%；中國抗體（3681）開市報1.73元，跌5.98%；百濟神州（6160）開市報80.65元，跌5.17%；國美（0493）創上市新低，見0.148元，開市報0.148元，跌4.52%；明源雲（0909）開市報5.48元，跌3.01%；合生（0754）見52周低9.21元，開市報9.21元，跌2.75%；大唐新能源（1798）開市報1.89元，跌2.58%；創科實業（0669）開市報82.9元，跌2.47%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見3.17元，開市報3.17元，跌2.46%；滔搏（6110）開市報5.85元，跌2.34%；萬國數據（9698）開市報19.98元，跌2.3%。
其他報道
港股ADR跌69點 夜期低水12點 美期升亞股個別發展 玖紙業績