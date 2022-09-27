陳茂波指，人民幣在貿易、投資和全球支付中的應用越來越高。香港作為最大的離岸人民幣中心，將尋求加大人民幣流動性，為離岸人民幣生態系統將提供更多樣化的服務、以人民幣計價的投資及風險管理工具，同時為市場基礎設施進行升級​​。

最近，深圳市政府成為首個在香港發行離岸人民幣綠色債券的內地地方政府。 陳茂波指，希望更多的跨國公司在香港設立企業財資中心，管理利益集團的融資。 香港已為企業財資活動推出減半稅率優惠，並尋求與不同司法管轄區簽署更全面的避免課稅協定，以吸引更多內地和國際公司在此設立區域總部。

至於金融數字化轉型，陳茂波指，快速支付系統於香港正在普及，於8月底 FPS 註冊數量為1090萬，較去年同期增長23%。在消費券推動下，電子支付工具中的消費賬戶和商戶賬戶數量分別逾800萬及15萬。 約六成的銀行亦已在廣泛的領域使用人工智能和機器學習。

對於新興的綠色及可持續金融，陳茂波指，香港作為國際金融中心已做好充分準備，擁有匹配的國際資本和優質項目，在香港交易的可持續債券和貸款，於2021年已達56.6億美元，成為亞洲第一。

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