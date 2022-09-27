美股隔晚續跌，美期、亞股、A股回升，港股獨向下，恒指今早低開16點，曾倒升最多49點，臨近半日收市曾跌最多206點，低見17648.42點，是2011年11月25日17613.2點後最低。半日高低波幅256點。