美股隔晚續跌，美期、亞股、A股回升，港股獨向下，恒指今早低開16點，曾倒升最多49點，臨近半日收市曾跌最多206點，低見17648.42點，是2011年11月25日17613.2點後最低。半日高低波幅256點。
恒指半日跌189點或1.06%，報17665點，大市成交金額443億元；國指跌80點或1.31%，報6057點。恒生科技指數收報3585點，跌1.7%。
藍籌股成交金額171.63億元，佔大市成交38.74%；科指成份股成交金額90.39億元，佔大市成交20.4%；國指成份股成交金額129.48億元，佔大市成交29.22%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。藥明生物（2269）、長和（0001）、長實集團（1113）貢獻恒指較多。
藍籌14隻升，54隻下跌，5隻無升跌。東方海外（0316）升4.14%，收報138.2元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌3.63%，收報57元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報101.4元，升2.22%；跌幅最大的是金蝶（0268）見52周低10.78元，收報10.82元，跌6.08%。
恒指續低於10天線(18393.34點)。科指續低於10天線(3764.13點)。
北水南下合計淨流入9.09億元，終止連續1日流出，對上一次連續1日淨流入是9月20日。南水北上合計淨流入2.75億元人民幣，較上日減少93.56%，連續第2日流入，累計流入45.52億元。
多間公司公布業績，績前表現如下，玖龍紙業（2689）收報5.67元，跌1.73%。百本醫護（2293）收報0.83元，無升跌。卓能（0131）收報2.25元，無升跌。傳遞娛樂（1326）收報0.088元，無升跌。
新華保險（1336）作價91億人幣悉售國家管網股權。創上市新低，見15.34元，收報15.36元，跌1.29%。
英鎊挫股價散，長實（1113）斥2.12億回購近期最大手筆。收報49.45元，升2.59%。
利寶閣（1869）港唯一分店奧海城店稱未獲減租今結業。收報0.25元，無升跌。
理想汽車（2015）減第三季交付量預測至2.55萬輛，減幅達12.1％ 。收報101.4元，升2.22%。
破頂股包括，雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌。
49隻股份創上市新低，其中十隻包括，越秀服務（6626）低見2.89元，收報2.93元，跌1.35%；合景悠活（3913）低見1.12元，收報1.15元，跌1.71%；康橋悅（2205）低見0.47元，收報0.475元，跌37.5%；建業新生活（9983）低見2.42元，收報2.48元，跌2.75%；榮萬家（2146）低見1.97元，收報1.97元，跌12.83%；中國動向（3818）低見0.32元，收報0.325元，跌2.99%；寶龍地產（1238）低見0.89元，收報0.9元，跌1.1%；禹洲（1628）低見0.249元，收報0.25元，跌5.66%；龍光地產（3380）低見0.59元，收報0.61元，無升跌；時代中國（1233）低見0.88元，收報0.9元，跌1.1%。
171隻股份創52周低，其中十隻包括，雅居樂（3383）低見2.08元，收報2.11元，跌1.86%；旭輝（0884）低見1.19元，收報1.2元，跌5.51%；合生（0754）低見8.5元，收報9.33元，跌1.48%；金地商置（0535）低見0.58元，收報0.59元，無升跌；中海宏洋（0081）低見3.18元，收報3.26元，無升跌；中金（3908）低見11.7元，收報11.72元，跌2.17%；中信証券（6030）低見13.68元，收報13.7元，跌1.58%；光大證券（6178）低見4.5元，收報4.52元，跌1.95%；廣發証券（1776）低見8.9元，收報8.96元，跌1.21%；丘鈦（1478）低見3.45元，收報3.6元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，協鑫新能源（0451）收報0.076元，升26.67%；中泛控股（0715）收報0.022元，升15.79%；明發（0846）收報0.34元，升13.33%；萬華媒體（0426）收報0.178元，升11.25%；偉立（2372）收報0.46元，升10.84%；京城佳業（2210）收報3.76元，升10.59%；陸慶（8052）收報0.032元，升10.34%；北京燃氣藍天（6828）收報0.115元，升9.52%；太陽娛樂（8082）收報0.012元，升9.09%。
下跌異動股，包括，康橋悅（2205）創上市新低，見0.47元，收報0.475元，跌37.5%；青瓷遊戲（6633）收報5.1元，跌20.93%；BC科技（0863）收報4.13元，跌19.02%；國際永勝（6663）見52周低0.455元，收報0.455元，跌17.27%；東瀛遊（6882）收報0.9元，跌15.89%；新華滙富（0188）創上市新低，見0.255元，收報0.255元，跌15%；專業旅運（1235）收報0.27元，跌14.29%；閩港控股（0181）收報0.126元，跌13.1%；加達控股（1620）收報0.14元，跌13.04%；艾伯科技（2708）創上市新低，見1.4元，收報1.41元，跌12.96%；榮萬家（2146）創上市新低，見1.97元，收報1.97元，跌12.83%。
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