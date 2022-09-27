阮國恒指，歐美通脹上升和貨幣緊縮政策令經濟衰退的風險顯著增加，世界銀行亦已將經濟預測從4.1%下調至今年全球GDP增長2.9%。加上地緣政治緊張局勢，大宗商品和能源價格的錯配更加嚴重。在充滿挑戰的環境下，信貸風險惡化值得銀行留意，不僅是在香港， 但實際上是全球性的。

香港銀行體系的分類貸款比率從今年第一季的0.98%上升至第二季的1.1%，預計該比率將繼續上升。不過，他指目前的水平仍然是一個可控的水平。當中的主要原因是因為某些行業的信用評級被下調，尤其是內地房地產發展商。他提醒銀行，對於高槓桿的貸款者，需取得良好的憑證及保證等，做好風險管理措施。

在息口急速上行的環境下，可能令一些借貸人的還款能力減弱，當局將密切監察有關的按揭貸款。不過，他指，現時樓價較去年9月已下跌5.5%，住宅借貸拖欠比率亦處於0.05%的低水平。

在疫情下，金融科技的發展尤其急速。但隨疫情開始穩定，阮國恒表示，希望銀行的業務發展能夠以更快的速度向前發展。他指，現時除了虛擬銀行採用虛擬價值發展，傳統銀行亦將自己定位在新常態當中。金融科技領域於2022至2025年間的投資將較3年前增長40%。

至於近年於歐美等地興起的「先買後付」，阮國恒指，此類貸款有相當的發展潛力，美國於兩三年間已增長近10倍。由於香港仍在早期發展階段，當局擔心銀行通過這種產品鼓吹過度借貸或衝動借貸，及藉宣傳令市民誤會這不是貸款產品。他強調，實際上「先買後付」是一種信貸產品。

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