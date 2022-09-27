昨日本港的入境檢疫改為「0+3」，日本亦宣布於下月中恢復自由行。AlipayHK與Alipay+宣布，AlipayHK用戶前往日本，只要在當地只要見到「Alipay+」或「AlipayHK」標識即可用AlipayHK以港幣作結算進行付款，並毋需提前兌換貨幣。
AlipayHK表示，已有逾100萬間日本線下商戶透過螞蟻集團的Alipay+跨境移動支付和營銷解決方案已經接入AlipayHK，當地合作商戶則可收取自動兌換後的當地貨幣。合作商戶涵蓋便利店、藥妝、百貨、電器舖等，亦可支付當地的士車資，如伊勢丹百貨、大丸百貨、TSURUHA藥妝店、三井Oultets、Lawson、7-Eleven、Sukiya及松屋等。
由即日起至10月14日在日本AlipayHK合作商戶消費，即可獲總值90日圓的折扣優惠，單筆消費滿31日圓即可減免30日圓，推廣期內每位用戶最多可獲減免3次。而AlipayHK用戶亦可於AlipayHK的「A+ Rewards」專區購買或領取Agoda、trip.com和Klook等旅遊網站折扣優惠券，訂酒店、景點門票等享最高八折優惠。
AlipayHK及支付寶大中華地區跨境業務總經理李詠詩表示，透過Alipay+，AlipayHK已覆蓋內地所有城市的線下商戶、澳門近九成商戶及日本逾100萬間商戶，相信不久將覆蓋更多亞洲熱門旅遊目的地。
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