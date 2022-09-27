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恒指收市升5點 成交跌6%至975億元 科指升0.5% 北水轉淨流入

市場回穩，VIX指數回落近5%，英鎊反彈，美匯稍回，美期、歐股、亞股、A股通通反彈，港股亦先跌後回升，恒指今早曾低見17648.42點，是2011年11月25日17613.2點後最低。

恒指今早低開16點，高位升49點，低位跌206點，全日維持高低波幅256點。

恒指收市升5點或0.03%，報17860點，大市成交金額975億元，較上日減少6.54%；國指升12點或0.21%，報6150點。恒生科技指數收報3667點，升0.55%。

藍籌股成交金額443.84億元，佔大市成交45.52%；科指成份股成交金額224.53億元，佔大市成交23.02%；國指成份股成交金額339.85億元，佔大市成交34.85%。

美團（3690）、匯控（0005）、京東（9618）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌37隻升，34隻下跌，2隻無升跌。海底撈（6862）升6.44%，收報16.54元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌4.88%，收報80.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報103.5元，升4.33%；跌幅最大的是金蝶（0268）見52周低10.78元，收報11元，跌4.51%。

恒指續低於10天線(18412.79點)。科指續低於10天線(3772.34點)。

北水南下合計淨流入7.93億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入32.72億元人民幣，較上日減少23.48%，連續第2日流入，累計流入75.49億元。

午後消息股表現

金科服務（9666）獲博裕以33%溢價提全購料涉資47.6億元，午後復牌。收報11.96元，升32.59%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，玖龍紙業（2689）收報5.79元，升0.35%。百本醫護（2293）收報0.83元，無升跌。卓能（0131）收報2.31元，升2.67%。傳遞娛樂（1326）見52周低0.088元，收報0.088元，無升跌。

新華保險（1336）作價91億人幣悉售國家管網股權。創上市新低，見15.34元，收報15.58元，升0.13%。

英鎊挫股價散，長實（1113）斥2.12億回購近期最大手筆。收報49.65元，升3.01%。

利寶閣（1869）港唯一分店奧海城店稱未獲減租今結業。收報0.25元，無升跌。

理想汽車（2015）減第三季交付量預測至2.55萬輛，減幅達12.1％ 。收報103.5元，升4.33%。

破頂股表現

破頂股包括，中國中免（1880）創上市新高，見193.8元，收報191元，升3.24%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.17元，升0.86%；美亞控股（1116）創52周高，見0.21元，收報0.198元，升1.54%。

破底股方面

66隻股份創上市新低，其中十隻包括，越秀服務（6626）低見2.89元，收報2.99元，升0.67%；合景悠活（3913）低見1.12元，收報1.22元，升4.27%；康橋悅（2205）低見0.47元，收報0.6元，跌21.05%；建業新生活（9983）低見2.42元，收報2.59元，升1.57%；遠洋服務（6677）低見1.96元，收報2.02元，升1%；榮萬家（2146）低見1.97元，收報2元，跌11.5%；中國動向（3818）低見0.32元，收報0.325元，跌2.99%；寶龍地產（1238）低見0.89元，收報0.93元，升2.2%；禹洲（1628）低見0.249元，收報0.255元，跌3.77%；龍光地產（3380）低見0.57元，收報0.58元，跌4.92%。

182隻股份創52周低，其中十隻包括，雅居樂（3383）低見2.08元，收報2.14元，跌0.47%；旭輝（0884）低見1.19元，收報1.27元，無升跌；合生（0754）低見8.5元，收報9.5元，升0.32%；金地商置（0535）低見0.58元，收報0.6元，升1.69%；朗詩（0106）低見0.158元，收報0.158元，無升跌；中海宏洋（0081）低見3.18元，收報3.29元，升0.92%；中金（3908）低見11.7元，收報12.04元，升0.5%；中信証券（6030）低見13.68元，收報13.94元，升0.14%；光大證券（6178）低見4.5元，收報4.59元，跌0.43%；廣發証券（1776）低見8.9元，收報9.08元，升0.11%。

異動股

上升異動股，包括，協鑫新能源（0451）收報0.087元，升45%；金科服務（9666）收報11.96元，升32.59%；中泛控股（0715）收報0.023元，升21.05%；太陽娛樂（8082）收報0.013元，升18.18%；文化傳信（0343）收報0.315元，升14.55%；易緯集團（3893）創上市新低，見0.285元，收報0.395元，升14.49%；上置集團（1207）平上市低位0.02元，收報0.024元，升14.29%；明發（0846）收報0.34元，升13.33%；聯康生物（0690）收報0.095元，升13.1%；愛康醫療（1789）收報7.89元，升12.39%。

下跌異動股，包括，康橋悅（2205）創上市新低，見0.47元，收報0.6元，跌21.05%；BC科技（0863）收報4.2元，跌17.65%；專業旅運（1235）收報0.265元，跌15.87%；梁志天設計集團（2262）收報0.28元，跌13.85%；寶光實業（0084）收報0.05元，跌13.79%；東瀛遊（6882）收報0.93元，跌13.08%；興科蓉醫藥（6833）收報0.243元，跌11.64%；榮萬家（2146）創上市新低，見1.97元，收報2元，跌11.5%；生力啤（0236）收報0.78元，跌10.34%；匯安智能科技（8379）收報0.116元，跌10.08%；普華和順（1358）見52周低0.62元，收報0.63元，跌10%。

 

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