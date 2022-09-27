李舉例，不同行業的回本期都不同，因此會按行業和情況設回本期和分成比例，他以餐館為例，短期內大熱回本期會較快，但或在兩至三年期內關門，此時便要縮短回本期至1年內、須賺取金額達到指定目標。

滴灌通聯合創始人張高波指出，成立以來設有三步走計劃，當第一步的百店目標達成後，即使4月疫情最嚴峻時業務也有增長，千店目標更提早了1個月達到，揭示這種收入分成模式的成功，而下一步便期望2023年擴大規模至投資10000家門店。

李小加續指，這是根據不同行業和需求更靈活變通的投資項目，更將華爾街金融業作比較，前者對微小企業而言是高不可攀，但現時便可以將資金引入到微企的同時，將投資針對消費市場並更簡化。

被問及1000家間店中的平均投資狀況，他表示按不同行業和店舖有所不同，因每天所得的金額也不同，例如較日常的店舖洗衣店每天收入1至2萬元，但平均而言目前投資項目為42萬元，分成期為42個月。他期望未來能達到的最終目標是打破金融投資和消費的隔閡，精準地在消費市場上進行金融投資項目。

然而，他指出這種模式不能套用在具現金的市場上，因不能只透過平台進行支付，當不能完成了解店舖的收入來源，便難以實現上述的運作模式。

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