moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

百佳：植物肉產品銷量按年見雙位數增長 今引入Omni新海鮮系列

本地初創Green Monday旗下食品科研公司OmniFoods今天宣布，去年推出的Omni新海鮮系列引進長和（0001）系內百佳超級市場發售。OmniFoods聯合創辦人及行政總裁楊大偉表示，希望透過與百佳合作，讓更多不同階層的群眾可以接觸及更容易購入可持續食材。

百佳超級市場貿易總監黃志宏表示，今時今日的顧客重視可持續發展，疫情亦提高市民對健康生活、環保的關注，百佳提供近3400款有機或可持續發展的食品，其中逾1000款為植物肉產品。他稱，植物肉銷量按年有雙位數增長，雖然疫情或有幫助，但其升幅仍較其他品項明顯。百佳有計劃引入更多符合本地口味的植物肉產品，例如以植物肉的中式點心。

Omni新海鮮系列由去年中面世，產品包括Omni新炸魚柳、Omni新魚柳、Omni新吞拿、Omni新炸魚條、Omni新魚堡及Omni新蟹餅，現在百佳超級市場推出獨家優惠，即日至10月6日，於指定百佳超級市場或網店購買Omni新海鮮系列或新豬肉系列，有買一送一優惠；新吞拿另有買二送一優惠。

其他報道

滴灌通投資千家門店 平均42萬 李小加：針對消費市場創新投資模式

恒指收市升5點 成交跌6%至975億元 科指升0.5% 北水轉淨流入

受英鎊下跌拖累 李嘉誠據報一天內損手15億美元

世界第三大富豪：內地將愈來愈感到孤立

AlipayHK接通逾百萬間日本線下商戶 直接以港幣結算付款

創興增6個月定存3.1厘 起存額10萬元

中國恒大多個深圳龍崗項目引入國資合作

阮國恒：經濟衰退風險增 料信貸風險上升

【有片：選股王】李寧低位漸見承接 可小注博守穩反彈

【有片：埋身擊】日股仲會唔會跌？要視乎會否失守呢個支持位

金科服務獲博裕以33%溢價提全購料涉資47.6億元 午後復牌

恒指半日跌189點 再創近11年低 領展跌3.6%

陳茂波：正研究加大人民幣流動性 或推人民幣計價投資

滬深三大指數半日向上 滬指升0.26%

1個月HIBOR跌0.07點子 終止12連升

內地監管機構據報要求基金公司在「二十大」前避免大規模減持股票

外界憂「0+3」令消費力外流 李家超籲正面態度 料際展覽、商務客陸續重臨

國際刑警組織發出紅色通緝令 Do Kwon發文稱自己沒有躲藏

內地首8月規模以上工業企業利潤下降2.1%

蘋果iPhone 14據報在中國的銷量不及預期