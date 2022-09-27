本地初創Green Monday旗下食品科研公司OmniFoods今天宣布，去年推出的Omni新海鮮系列引進長和（0001）系內百佳超級市場發售。OmniFoods聯合創辦人及行政總裁楊大偉表示，希望透過與百佳合作，讓更多不同階層的群眾可以接觸及更容易購入可持續食材。
百佳超級市場貿易總監黃志宏表示，今時今日的顧客重視可持續發展，疫情亦提高市民對健康生活、環保的關注，百佳提供近3400款有機或可持續發展的食品，其中逾1000款為植物肉產品。他稱，植物肉銷量按年有雙位數增長，雖然疫情或有幫助，但其升幅仍較其他品項明顯。百佳有計劃引入更多符合本地口味的植物肉產品，例如以植物肉的中式點心。
Omni新海鮮系列由去年中面世，產品包括Omni新炸魚柳、Omni新魚柳、Omni新吞拿、Omni新炸魚條、Omni新魚堡及Omni新蟹餅，現在百佳超級市場推出獨家優惠，即日至10月6日，於指定百佳超級市場或網店購買Omni新海鮮系列或新豬肉系列，有買一送一優惠；新吞拿另有買二送一優惠。
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