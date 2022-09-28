多位聯儲局官員繼續表達激進抗通脹的決心，美2年期10年期債息倒掛收窄，曾收窄至32.777基點，是9月13日20.556點後最窄。美股個別發展，道指標指見2020年11月後即市及收市新低，指數連跌6日，分別見4個月及2020年2月27日後最長跌浪，道指6日累跌1884點。俄羅斯或推動OPEC+成員國減產，油價強勁反彈。三條北溪管線遭到空前損壞，歐洲天然氣期貨一度大漲22%。世貿組織總幹事認為世界經濟走向衰退。高盛和貝萊德警告市場尚未消化全球經濟衰退的風險，短期內轉為更看跌股票。