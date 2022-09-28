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道指跌125點見近兩年低 6日累挫1884點 標指6連跌逾兩年半最長

多位聯儲局官員繼續表達激進抗通脹的決心，美2年期10年期債息倒掛收窄，曾收窄至32.777基點，是9月13日20.556點後最窄。美股個別發展，道指標指見2020年11月後即市及收市新低，指數連跌6日，分別見4個月及2020年2月27日後最長跌浪，道指6日累跌1884點。俄羅斯或推動OPEC+成員國減產，油價強勁反彈。三條北溪管線遭到空前損壞，歐洲天然氣期貨一度大漲22%。世貿組織總幹事認為世界經濟走向衰退。高盛和貝萊德警告市場尚未消化全球經濟衰退的風險，短期內轉為更看跌股票。

道瓊斯工業平均指數收跌125點，跌幅0.43%，報29134點。標普500指數收跌7點，跌幅0.22%，報3647點。納斯達克綜合指數收漲26點，或0.25%，報10829點。

麥當勞跌2.9%，報236.7美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累46.5點，而Salesforce升1.76%，報148.89元，貢獻道指16點。

科技股方面，蘋果收市報151.76元，升0.65%，谷歌母公司Alphabet收市報97.5元，跌0.68%，亞馬遜收市報114.41元，跌0.64%，Facebook收市報134.4元，跌1.44%。歐洲STOXX 600指數收跌0.14%，報388點。德國DAX指數收跌0.73%，報12139點；法國CAC 40指數跌0.27%，報5753點；英國富時100指數收跌0.52%，報6984點。