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港股ADR跌283點 夜期低水247點 美期升亞股跌

美股向下，港股ADR跌283點或1.61%，報17576點，即月恒指夜期跌216點，報17613點，夜期低水247點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.37%，折合報276.94元；阿里巴巴（9988）跌1.91%，折合報76.41元；美團（3690）跌2.24%，折合報170.3元；匯控（0005）跌1.33%，折合報41.89元；建行（0939）跌1.1%，折合報4.51元。

道期現升0.28%；標期現升0.34%；納期現升0.47%。 日股現跌0.38%，韓股現跌0.54%，澳股現升0.07%。

VIX指數隔晚升1.05%或0.34點，報32.6點。

紐油現升0.28%或0.21美元，報78.72美元；布油現跌0.04%或0.03美元，報86.23美元；金價現跌0.06%或1.05美元，報1627.85美元；LME 銅期貨隔晚升0.15%或11.5美元，報7353美元。美國10年期債息現升0.62%或0.0245厘，報3.9696厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括看通集團（1059）、Okura（1655）、澳洲成峰高教（1752）等。

傳遞娛樂（1326）全年虧損擴大至9220萬元，不派末期息。

建行（0939）出資60億人幣，伙北京國資等組消費金融公司，助擴內需。

玖紙（2689）去年純利腰斬至32.75億人幣，末期息削逾九成。

財經花生｜大埔MMA原來係為譚仔國際（2217）旗下譚仔三哥宣傳，明天推新產品「黑白辛椒式」。

 

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