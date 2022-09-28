十幾間銀行因未能監控員工使用未經授權的通訊App，遭美國監管機構罰款逾20億美元。
美國證券交易委員會(SEC)公告，向相關金融機構得罰款11億美元；商品期貨交易委員會(CFTC)亦披露7.1億美元罰款。罰款針對包括美國銀行、花旗和高盛等公司，如果再加上摩根大通去年12月的2億美元罰款，罰款總額達到20.1億美元，成為有史以來針對美國的銀行因記錄保存失誤而受到的最大罰款。
SEC主席Gary Gensler在該機構的聲明指出，「金融最終取決於信任。由於未能履行他們的記錄保存和賬簿和記錄義務，今天受到指控的市場參與者未能維持這種信任」。
在美國SEC的調查中，八家公司同意各繳納1.25億美元的罰款：巴克萊銀行、美國銀行、花旗集團、瑞士信貸集團、 德意志銀行、高盛、摩根士丹利和瑞銀集團。Jefferies Financial Group Inc.和野村控股同意各支付5000萬美元，Cantor Fitzgerald LP同意支付1000萬美元。
CFTC提出的罰款部分，美國銀行最高，為1億美元，其次是巴克萊、花旗集團、瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根士丹利和瑞銀，各為7500萬美元。野村被罰款5000 萬美元，Jefferies被罰款3000萬美元，Cantor Fitzgerald被罰款600萬美元。
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