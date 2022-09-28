恒指今早低開156點或0.88%，報17703點，大市成交金額21億元；國指今早低開57點或0.94%，報6092點。恒生科技指數開市報3613點，跌1.46%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。長實集團（1113）、萬洲（0288）、長建（1038）貢獻恒指較多。
藍籌3隻升，52隻下跌，18隻無升跌。長實集團（1113）升1.01%，報50.15元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌2.91%，報206.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，26隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）開市報24.75元，升1.02%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報136元，跌3.55%。
恒指續低於10天線(18298.41點)。科指續低於10天線(3738.4點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，看通集團（1059）無成交，報0.5元。Okura（1655）無成交，報0.41元。澳洲成峰高教（1752）無成交，報0.066元。
傳遞娛樂（1326）全年虧損擴大至9220萬元，不派末期息。無成交，報0.088元。
建行（0939）出資60億人幣，伙北京國資等組消費金融公司，助擴內需。見52周低40.05元，開市報40.05元，跌0.99%。
玖紙（2689）去年純利腰斬至32.75億人幣，末期息削逾九成。開市報5.62元，跌2.94%。
財經花生｜大埔MMA原來係為譚仔三哥宣傳，明天推新產品「黑白辛椒式」。譚仔國際（2217）無成交，報2.24元。
1隻股份創上市新低，包括騰訊音樂（1698）低見15.76元，開市報15.76元，跌3.67%。
35隻股份創52周低，其中十隻包括，太古地產（1972）低見17.26元，開市報17.26元，跌0.46%；恒地（0012）低見22.9元，開市報22.9元，跌0.65%；領展（0823）低見56元，開市報56元，跌1.15%；中國人壽（2628）低見10.2元，開市報10.2元，跌0.58%；天津港發展（3382）低見0.52元，開市報0.52元，無升跌；舜宇（2382）低見78.3元，開市報78.3元，跌1.45%；金蝶（0268）低見10.74元，開市報10.74元，跌2.36%；友邦（1299）低見40.05元，開市報40.05元，跌0.99%；工行（1398）低見3.7元，開市報3.7元，跌0.54%；中電（0002）低見61.3元，開市報61.3元，跌0.49%。
異動股
上升異動股，包括，睿見教育（6068）開市報0.16元，升5.96%；三葉草生物（2197）開市報2.39元，升5.75%；碧生源（0926）無成交，報0.66元；順豐同城（9699）開市報6.49元，升5.53%；兗煤澳洲（3668）開市報29.25元，升4.84%；泰和小貸（1915）開市報3.38元，升4.64%；山東墨龍（0568）開市報3.26元，升4.15%；玄武雲（2392）開市報6.2元，升3.85%；遠東酒店（0037）開市報0.59元，升3.51%；交銀國際（3329）開市報0.455元，升3.41%；時代天使（6699）開市報96元，升3.34%。
下跌異動股，包括，旭輝（0884）開市報1.2元，跌5.51%；安莉芳（1388）平上市低位0.7元，開市報0.7元，跌5.41%；旭輝永升服務（1995）開市報3.7元，跌5.13%；Hypebeast（0150）見52周低0.6元，開市報0.6元，跌4.76%；摩比發展（0947）開市報0.183元，跌4.69%；貝殼（2423）開市報42.75元，跌4.58%；創夢天地（1119）開市報3.8元，跌4.28%；北控水務（0371）開市報1.68元，跌4%；香港航天科技（1725）開市報11.52元，跌3.84%；騰訊音樂（1698）創上市新低，見15.76元，開市報15.76元，跌3.67%。
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