離岸人民幣曾貶值最多1.09%，是8月15日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為1.22%。今曾貶值至7.2574元，創上市最弱。連續貶值8日，累計貶值0.2545元，對上一次連續貶值8日是2021年6月22日。

在岸人民幣曾貶值最多0.96%，是5月12日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為1.11%。今曾貶值至7.2451元，是2008年1月22日7.2463元後最弱。連續貶值8日，累計貶值0.2551元，對上一次連續貶值8日是2019年8月26日。

【10:00】人民幣貶值穿7.21 見離岸價最弱紀錄 在岸價見14年最弱

離岸人民幣進一步貶值至貶值至7.2192元，連續貶值8日，累計暫貶值0.2181元，對上一次連續貶值8日是2021年6月22日。

在岸人民幣貶值至7.2139元，是2008年2月13日7.2271元後最弱。

【09:26】離岸人民幣貶值穿7.2 見最弱紀錄

離岸人民幣貶值至7.2149元，創最弱紀錄，現報7.2132元。今早公布的人民幣兌美元中間價連續第25日強過預期，中間價報7.1107元，預測值為7.1551元。

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