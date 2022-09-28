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惠康、萬寧推第二期消費券現金券優惠

第二期電子消費券將於10月1日發放，DFI零售集團旗下惠康、萬寧及7-Eleven推出5項優惠。

惠康優惠一：購買惠康現金券送高達$140回贈。由9月30日至10月13日，於惠康分店購買現金券，買$1,000送$50，買$2,000送$120。首三天(9月30日至10月2日)購買現金券，可享額外優惠，買$1,000多送$10，回贈總值$60，買$2,000多送$20，回贈總值$140。

優惠二：用PayMe去惠康(MarketPlace等超市品牌)享高達HK$180折扣。PayMe優惠（1）：由9月30日上午8時正開始，首5,000名用PayMe於惠康惠顧任何金額的用戶，即獲HK$100優惠券，只要下次以PayMe付款，惠顧滿HK$100或以上即自動扣減。

PayMe優惠（2）：由9月30日至10月31日，用PayMe惠顧滿HK$300或以上，即減HK$30，可以多次使用。

PayMe優惠（3）：由9月30日至10月31日，新用戶成功登記PayMe賬戶，完成香港身份證驗證，並惠顧滿HK$100，可獲HK$50優惠券。

7-Eleven使用八達通領取消費券獲贈$6優惠券及7CAFÉ$7換購券。於7-Eleven分店使用八達通領取消費券，即可獲贈2張$3優惠券及1張7CAFÉ$7換購券，優惠券有效期至10月12日。凡購物滿$30，即可使用贈送的$3優惠券一張。

萬寧優惠一：由10月2日至10月16日，於萬寧分店購買禮券滿指定金額即額外送禮券，買$1,000即送$50，買$2,000送$100，買$3,000送$200。

優惠二：使用八達通／AlipayHK／WeChatPayHK／PayMe／BOCPay可享高達$378即

時扣減優惠。由10月1日至12月31日，於分店使用八達通／AlipayHK／WeChatPayHK／PayMe／BOCPay，購物滿$288，即時扣減$28，購物滿$388，即時扣減$50，購物滿$688，即時扣減$100。另外，於萬寧網店，使用八達通／AlipayHK／WeChatPayHK／PayMe購物滿$800，亦可即時扣減$100。

 

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