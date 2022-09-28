moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

1個月HIBOR連跌2日 港元拆息普遍向上

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌0.11點子至2.60881%，是9月22日後最低，當日報2.60583%。對上一次連跌2日是8月19日，當日拆息報1.85232%。

港元現報7.8498元升值2點子，曾貶值最多1點子，報7.8501元，亦曾升值最多3點子，報7.8497元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升18.89點子至1.57155%；1星期HIBOR升0.77點子至2.24982%；2星期HIBOR跌0.07點子至2.44333%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.66點子至3.25107%；6個月期HIBOR升2.3點子至3.91929%；12個月期HIBOR升2.5點子至4.3472%。

美元指數現報114.564升值0.458點或0.4%。

美元1個月期LIBOR報3.11314%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5043%，連續3日擴闊，利差是9月20日後最低，當日差距為-0.505%。

對上一次連續3日擴闊，是9月8日，當日利差報-0.8095%。

其他報道

謝清海：跟著資金走 惠理新加坡員工擬增一倍

踢走貝索斯 馬斯克首登福布斯美國400富豪榜

惠康、萬寧推第二期消費券現金券優惠

美匯創20年新高 美10年債息升穿4厘創12年高 美債息倒掛收窄

蘋果取消今年新iPhone增產計劃

人民幣貶值穿7.21 見離岸價最弱紀錄 在岸價見14年最弱

蔚來計劃投資阿根廷鋰礦項目 斥資或逾6億人幣

滬深三大指數低開 人行淨投放1980億人幣

恒指低開156點 科指跌1.46% 京東跌2.9%