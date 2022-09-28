港元現報7.8498元升值2點子，曾貶值最多1點子，報7.8501元，亦曾升值最多3點子，報7.8497元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升18.89點子至1.57155%；1星期HIBOR升0.77點子至2.24982%；2星期HIBOR跌0.07點子至2.44333%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.66點子至3.25107%；6個月期HIBOR升2.3點子至3.91929%；12個月期HIBOR升2.5點子至4.3472%。

美元指數現報114.564升值0.458點或0.4%。

美元1個月期LIBOR報3.11314%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5043%，連續3日擴闊，利差是9月20日後最低，當日差距為-0.505%。

對上一次連續3日擴闊，是9月8日，當日利差報-0.8095%。

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