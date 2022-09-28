調查發現，受訪者傾向透過「跨境理財通」作中長期投資。約三分之二的南向受訪者打算進行中期（6-12 個月）投資，四分之一會長期持有（1年以上）。北向受訪者則分別有56%及33%計劃作中期及長期投資。

匯豐指，大多數參與「跨境理財通」的受訪者至今仍可取得4%或以上回報。近乎全部投資者 (98%) 表示有信心未來12個月「跨境理財通」的投資回報率有機會達到他們的預期，分別有61%的南向及 45%北向投資者期望獲得7-9%年度收益率。

調查亦顯示，能源、科技、天然資源、生物科技以及醫療為受訪者最感興趣的五大投資領域。另高達91%的南向受訪者及72%的北向受訪者對 ESG 投資感興趣。

匯豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，在『跨境理財通』踏入開通一周年之際，大灣區內的投資者對參與計劃仍然興趣不減，反映了區內經濟融合正持續驅動區內居民的跨境投資需求增長。展望未來，陳慶耀表示，希望通過擴展至更多風險評級產品、簡化開戶程序，並引入遙距投資諮詢服務，從而進一步擴大計劃的發展。

匯豐在今年8月對2000名來自大灣區11個城市的居民進行調查，針對擁有100萬元以上（以當地貨幣計）流動資產的群體，了解大灣區居民參與跨境投資的需求及投資偏好。